Koalicja w kryzysie. "Kaczyński będzie chciał to zakończyć jednym cięciem"

Jarosław Kaczyński stracił kontrolę i jako wytrawny polityk o tym wie. Być może będzie chciał to jednym cięciem zakończyć - tak kryzys w Zjednoczonej Prawicy komentuje w rozmowie z Radiem ZET politolog Anna Pacześniak. - To swego rodzaju porażka polityczna - dodaje.

Zjednoczonej Prawicy już nie ma. Koalicja praktycznie nie istnieje – mówił w piątek w Sejmie szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Emocje niespodziewanie wzięły górę, a mieliśmy mieć spokojne kolejne kilka lat rządów - komentuje dla Radia ZET politolog Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Według ekspertki głównym powodem kryzysu w koalicji nie była wcale „piątka dla zwierząt”, ale rozmowy o rekonstrukcji rządu i próba osłabienia pozycji premiera Mateusza Morawieckiego przez szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobrę.

Trochę grał va banque i się przeliczył. Być może Zbigniew Ziobro miał jakieś asy w rękawie, być może ma je dalej. Pamiętajmy, że jest to Minister Sprawiedliwości, a zarazem Prokurator Generalny, w związku z tym być może jakieś trupy z szafy zaczną się wysypywać Anna Pacześniak

Jak dodaje politolog, Jarosław Kaczyński stracił kontrolę i jako wytrawny polityk o tym wie. – Jest to swego rodzaju porażka polityczna, którą nie będzie mu łatwo przełknąć. To też powoduje, że być może nie będzie gotowy na to, żeby ta degrengolada Zjednoczonej Prawicy się sączyła, tylko będzie chciał to jednym cięciem zakończyć – mówi Pacześniak, co miałoby oznaczać pożegnanie zarówno z Ziobrą jak i z Gowinem.

Tymczasem Solidarna Polska ostrzega, że jakakolwiek próba odwołania z rządu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oznacza wybory. - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry jest lojalnym koalicjantem Zjednoczonej Prawicy, ale przede wszystkim z uwagi na program jesteśmy lojalni wobec naszych wyborców. Jakakolwiek próba odwołania ministra sprawiedliwości oznacza wybory. Wybory, które są prezentem dla Platformy Obywatelskiej, wybory, które są prezentem dla LGBT, wybory na które czekają mafie lekowe, paliwowe, które przez 5 ostatnich lat były zwalczane. Na to nie ma naszej zgody - powiedział w piątek w Sejmie Janusz Kowalski. Jak mówił, Zjednoczona Prawica, "gdy jest zjednoczona, wygrywa wybory, a kiedy jest podzielona i pokłócona, co pokazuje historia III RP, przegrywa wybory".

Radio ZET