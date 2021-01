Jarosław Kaczyński bez maseczki w kościele. Sanepid wszczął postępowanie

Jarosław Kaczyński w połowie stycznia br. brał udział we mszy świętej w przeddzień 8. rocznicy śmierci swojej matki Jadwigi Kaczyńskiej w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach w województwie świętokrzyskim. Internauci szybko wychwycili, że prezes PiS kolejny raz nie zastosował się do rządowych obostrzeń wydanych w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Na zdjęciach i nagraniach z kościoła widać, że Kaczyński, przemawiając wewnątrz świątyni, nie miał założonej maseczki.

Jarosław Kaczyński bez maseczki w kościele złamał obostrzenia?

Jak podaje lokalny portal echodnia.eu, Powiatowa Inspekcja Sanitarno- Epidemiologiczna w Starachowicach wszczęła postępowanie administracyjne po mszy świętej z udziałem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. W tej sprawie do sanepidu wpłynął wniosek o ukaranie uczestników nabożeństwa.

– Zostały wysłane do stron zapytania o złożenie stosownych wyjaśnień, czekamy na odpowiedź. Próbujemy ustalić: kto był organizatorem. Wystąpiliśmy też do policji z pytaniem o to, czy nie toczy się postępowanie, bo wiemy, że policja w jakiś sposób zabezpieczała tę mszę. Ze strony policji nie mamy jakiegoś stwierdzenia naruszenia wymagań. Zbieramy materiały i będziemy rozważać – powiedziała w rozmowie z portalem radiostrowiec.pl Ewa Dróżdż ze starachowickiego sanepidu.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy Jarosław Kaczyński lekceważy zasady reżimu sanitarnego. Kilka dni temu politycy opozycji przyłapali prezesa PiS podczas drugiego dnia obrad Sejmu, jak bez maseczki ochronnej rozmawiał ''twarzą w twarz'' z innymi politykami.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/echodnia.eu