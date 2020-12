Kaczyński: PO poszła w stronę lewackiego ekstremizmu

Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, że jego wieloletni konkurenci polityczni z Platformy Obywatelskiej poszli w stronę „lewackiego ekstremizmu”, co jest dla niego sporym zaskoczeniem.

Jarosław Kaczyński podsumował sytuację polityczną na koniec 2020 roku. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” stwierdził, że nie dostrzega w szeroko rozumianej opozycji, tej w Sejmie i poza nim, nowych koncepcji na odsunięcie PiS od władzy.

- Platforma poszła bardzo ostro w lewo, w stronę lewackiego ekstremizmu, co nas trochę zaskakuje – powiedział wicepremier J. Kaczyński w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Dziennik opublikował tylko część wywiadu, cała rozmowa ma ukazać się w poniedziałek, 21 grudnia.

Kaczyński ocenia sytuację polityczną. "Nowy-stary pomysł, by odsunąć nas od władzy"

Kaczyński ocenił, że polityczny układ sił, mimo pojawienia się formacji Szymona Hołowni, niespecjalnie zmienił się względem tego z ostatnich lat. - Prawą flankę utrzymujemy i jesteśmy na niej mocni. Nie pójdziemy na lewo – to jest oczywiste - mówi Kaczyński. Nie wie jednak, czy układ PO z Hołownią wypchnie lewicę, ale i dzisiaj rządzących. - Wszystko to jest nowym-starym pomysłem, by nas pozbawić władzy - podkreślił lider Zjednoczonej Prawicy.

Dziennik przywołał w kontekście wywiadu z szefem PiS niejednorodne stanowisko PO ws. prawa aborcyjnego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski czy szef PO Borys Budka opowiadają się za jego liberalizacją i odrzuceniu tzw. kompromisu zburzonego październikowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Były szef partii Grzegorz Schetyna i starsi politycy mają w tej sprawie odmienne poglądy.

