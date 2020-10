W cieniu Strajku Kobiet trwa drugi dzień obrad Sejmu. Atmosfera jest równie napięta jak wczoraj. Podgrzał ją sam prezes PiS, który w niewybredny sposób zwrócił się do opozycji. - Narażacie na śmierć mnóstwo ludzi, jesteście przestępcami – powiedział, czyniąc kuriozalne porównanie do sprawy aresztowanego Sławomira Nowaka.

Jarosław Kaczyński w wygłoszonym wczoraj wystąpieniu w internecie zapewnił, że PiS i kierowane przez jego partię państwo nie cofnie się ws. przepisów aborcyjnych.

Równie konfrontacyjne nastawienie prezes rządzącej partii prezentuje dziś w Sejmie. Kaczyński zwrócił się do opozycji, mówiąc, że dla własnych interesów „rozwala Polskę”.

Jarosław Kaczyński w Sejmie: W imię interesów Nowaka rozwalacie Polskę

Mamy dzisiaj w Polsce Wysoka Izbo bardzo wysoki stan zagrożenia z powodu epidemii. Odbywają się z waszego podjudzenia setki, tysiące demonstracji. W tej chwili w imię własnych, małych, brudnych interesów Nowaka rozwalacie Polskę Jarosław Kaczyński

Kaczyński grozi opozycji: Odpowiecie za wzywanie do demonstracji

Prezes PiS zwracał się bezpośrednio do opozycji parlamentarnej, która - jak zaznaczył - zachęca do demonstracji.

- Wy wzywając do demonstracji, powodujecie tego rodzaju niebezpieczeństwo i odpowiecie za to - mówił Kaczyński.

Wystąpienie prezesa PiS było związane z wypowiedzią szefa klubu KO Cezarego Tomczyka. Wystąpił on o rozszerzenie porządku obrad o przedstawienie raportu o stanie bezpieczeństwa państwa.

Pan wczoraj wystąpił przeciwko polskim obywatelom, to jest nie tylko głęboko niemoralne, nie tylko skandaliczne, ale jest to ciężkie przestępstwo przeciwko narodowi i przeciwko polskim obywatelom, ciężkie przestępstwo, za które będzie pan musiał zapłacić Cezary Tomczyk, szef klubu KO w Sejmie

Prawnik: Kaczyńskiego można pozwać o zniesławienie

Mówiąc o przestępstwach w nawoływaniu do protestów i sprowadzania niebezpieczeństwa powszechnego wicepremier zagroził opozycji. Jak przypomina w Radiu ZET adwokat Bartłomiej Mużyło, tego typu insynuacje co do organizatorów czy uczestników protestów - mogą być rozumiane jako zniesławienie. Przestępstwo, na które powołuje się Jarosław Kaczyński, nie ma miejsca.

- To przestępstwo skutkowe. Warunkiem pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, jest nie sam udział w demonstracji, lecz powstanie skutków w postaci sprowadzenia uczestników realnego niebezpieczeństwa o charakterze powszechnym - powiedział nam adwokat Bartłomiej Mużyło.

