Spotkania Kaczyńskiego z sowieckim szpiegiem sprzed lat. "Opowiada nieprawdę"

Jarosław Kaczyński utrzymywał kontakty z sowieckim szpiegiem Anatolijem Wasinem aż do momentu, gdy został szefem kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. "Uciąłem te kontakty" – pisał w wydanej po latach książce "Porozumienie przeciw władzy", twierdząc też, że zdał te informacje ówczesnemu szefowi Urzędu Ochrony Państwa, Andrzejowi Milczanowskiego. "Opowiada nieprawdę" – powiedział Milczanowski redaktorowi Tomaszowi Piątkowi.

Jarosław Kaczyński od ponad 30 lat mówi o zdradzie elit "Solidarności", które dogadały się z władzą PRL ws. płynnego przekazania władzy po 1989 roku. Tymczasem najnowsze ustalenia wskazują, że sam Kaczyński rozmawiał z ludźmi dawnego wpływu, i to nie byle jakimi - wśród nich jest sowiecki oficer wywiadu.

Dzisiejszy wicepremier ds. bezpieczeństwa spotykał się w latach 1989-1990 z agentem Anatolijem Wasinem, człowiekiem Moskwy zatrudnionym na terenie państw bloku radzieckiego, oficjalnie w ambasadzie radzieckiej.

Kaczyński i spotkania z agentem sowieckim. Były szef UOP: Opowiada nieprawdę

Ze wspomnień Kaczyńskiego wyłania się obraz agenta, który zapytał go wprost o przyszłość Polski. "Łasin zapytał mnie wprost, czy Polska przyjęłaby taki status jak Finlandia” – napisał Kaczyński w wydanej w 2016 roku książce "Porozumienie przeciw monowładzy". Finlandia (sojusznik III Rzeszy w wojnie światowej) w 1945 roku pozostała niepodległym państwem, ale w polityce zagranicznej nie angażowała się w inicjatywy wymierzone w Kreml.

Tomasz Piątek wrócił w najnowszym tekście w „Newsweeku” do czasów transformacji, nawiązując przy okazji do wspomnień spisanych przez Kaczyńskiego. Były to wciąż czasy niepewności – częściowo wolnych wyborów 4 czerwca, obecności wojsk sowieckich w Polsce i prezydentury Wojciecha Jaruzelskiego.

I w takim czasie przyszły szef Porozumienia Centrum, PiS i premier (2005-2007) spotykał się ze szpiegiem Anatolijem Wasinem, oficjalnie przedstawicielem rosyjskiej ambasady. "Uciąłem te kontakty, gdy zostałem szefem Kancelarii Prezydenta. Jednocześnie przekazałem wszystkie informacje Andrzejowi Milczanowskiemu” – cytuje Jarosława Kaczyńskiego Tomasz Piątek.

Redaktor skonfrontował słowa Kaczyńskiego u byłego szefa UOP. Ten zaprzeczył, by Jarosław Kaczyński informował służby o swoich kontaktach z radziecką ambasadą i przekazywał treść rozmów z Wasinem. "Opowiada nieprawdę. Może pan opublikować moje słowa" – powiedział Piątkowi Andrzej Milczanowski, rzucając zupełnie nowy cień na realne relacje Kaczyńskiego ze służbami ze Wschodu.

