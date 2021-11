Nie milkną pytania o stan zdrowia Kaczyńskiego. "Opozycja totalna jest chora"

Jarosław Kaczyński zaprezentował 26 października założenia ustawy "o obronie ojczyzny." - Państwo, które leży na granicy NATO, także UE, musi mieć poważną siłę odstraszającą, a w razie potrzeby, miejmy nadzieję, że nigdy do takiej potrzeby nie dojdzie, musi mieć też możliwość skutecznej obrony, i to przez dłuższy czas samodzielnie, bo mechanizm, który prowadzi do uruchomienia w pełni sił NATO, to są bardzo potężne siły, jednak trwa i to trwa nie krótko - mówił prezes PiS.

Choć polityk mówił tego dnia o bardzo ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa Polski, wielu dziennikarzy i komentatorów zwróciło uwagę głównie na niecodzienne zachowanie Kaczyńskiego, który wyraźnie przysypiał podczas wystąpienia szefa MON Mariusza Błaszczaka. Po zakończeniu konferencji pojawiło się mnóstwo pytań o stan zdrowia prezesa PiS, a nawet postulaty, aby ujawnić raport o stanie zdrowia najważniejszej osoby w obozie Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński jest chory? Kuzyn prezesa PiS komentuje

Czy ze zdrowiem Jarosława Kaczyńskiego dzieje się coś niepokojącego? Kuzyn prezesa PiS przekonuje w rozmowie z "Super Expressem", że w żadnym wypadku. – Jarek jest całkowicie zdrowy, to opozycja totalna jest chora i przegina. Jarek Kaczyński nie jest chory, jest bardzo zdrowy – zapewnia Jan Maria Tomaszewski.

Kilka dni temu w podobnym tonie wypowiedział się także wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. - Może był zmęczony, ale zapewniam państwa, że jest w świetnej formie - powiedział. Z kolei w ocenie prof. Antoniego Dudka "Kaczyński nie ma już tyle siły, ile miał sześć lat temu, gdy przejmował władzę".

W grudniu 2019 roku Jarosław Kaczyński trafił do szpitala, gdzie przeszedł zabieg wszczepienia endoprotezy w stawie kolanowym. Operacja polegająca na wszczepieniu endoprotezy w staw kolanowy miała być przesuwana ze względu na napięty terminarz prezesa PiS, związany z kampanią wyborczą.

