Kaczyński komentuje przegraną w Sejmie. "Chodzi o czynienie z epidemii pałki"

Prezes PiS skomentował w środę spektakularną klęskę wokół projektu ustawy covidowej, nazywanej potocznie lex konfident. - W naszym klubie nie było w tej sprawie dyscypliny, bo nie miałaby tutaj sensu - tłumaczył Jarosław Kaczyński. Pomysłu nie poparła we wtorek duża grupa klubu PiS.

Lex Kaczyński lub lex konfident, jak potocznie nazwano nowy projekt ustawy covidowej, trafił we wtorek do kosza. Za odrzuceniem projektu głosowało 253 posłów, przeciw było 152, wstrzymało się 37 parlamentarzystów.

Aż 76 posłów klubu PiS nie zagłosowało po myśli Kaczyńskiego, z czego 24 głosowało przeciw. W wywiadzie dla PAP prezes PiS odniósł się do sejmowej przegranej. - W naszym klubie nie było w tej sprawie dyscypliny, bo nie miałaby tutaj sensu. Można było także zanotować ogromną determinację grupy kwestionującej potrzebę szczepień, rygorów - komentował.

Lex konfident przepadł w Sejmie. Kaczyński: Determinacja grupy kwestionującej szczepienia

- Muszę się przyznać, że nie bardzo rozumiem tę postawę, bo w ustawie nie było nic o szczepionkach i rygorach. Była tylko oferta bezpłatnych badań – co tydzień. Ministerstwo Zdrowia widziało taką możliwość – oraz możliwość, podkreślam: możliwość, a nie przymus, formułowania roszczeń na zasadzie ustawowego domniemania. Nie bardzo więc rozumiem, o co chodzi - komentował prezes PiS.

Kaczyński, korzystając z okazji, uderzył również w politycznych oponentów. - Ale zupełnie już nie rozumiem opozycji, która domagała się, żeby "coś robić", a głosy tylko jej części zupełnie by wystarczyły, by ustawa – być może z zaproponowanymi przez nią zmianami – przeszła. Byliśmy otwarci na dyskusję. Ale jak widać, nie o to chodzi. Chodzi o czynienie z epidemii pałki na PiS - mówił.

Jednocześnie zarzucił opozycji "głosowanie ramię w ramię z najbardziej radykalnymi przedstawicielami grupy antyszczepionkowców". Prezes PiS nie ujawnił, czy partia rządząca zamierza wyjść z nową propozycją przepisów uściślających kontrolę nad zakażeniami koronawirusem i weryfikacją certyfikatów covidowych.

RadioZET.pl/PAP - Grzegorz Bruszewski