"Stek kłamstw i niebywała agresja". Kaczyński kpi z wniosku o wotum nieufności

Sejm odrzucił w środę wieczorem wniosek opozycji o wotum nieufności dla wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego . Głosowanie poprzedziła gorąca debata. Borys Budka zarzucał Kaczyńskiemu, że "okazał się tym wszystkim, z czym obiecał walczyć, stworzył prawdziwy układ, stał się symbolem elit oderwanych od rzeczywistości, uczynił Polskę słabą i odizolowaną". Murem za Kaczyńskim stawił się Mateusz Morawiecki. - Wy musicie i chcecie za Polskę i polskość przepraszać. A słowa Kaczyńskiego to: za Polskę trzeba dziękować – mówił premier, zwracając się do opozycji.

Według Budki Morawiecki podczas sejmowej debaty "przeszedł samego siebie" i wystąpił "jak uczniak, który próbuje się podlizać swojemu nauczycielowi". - Liczba bzdur i kłamstw, które wypowiedział w swoim wystąpieniu, była naprawdę porażająca. Widać nie mając pomysłu, jak podlizać się Jarosławowi Kaczyńskiemu wymyślił taką laurkę, która była wręcz kompromitująca dla niego, ale również dla jego politycznego nauczyciela - ocenił w czwartek podczas konferencji prasowej szef PO. Jak mówił, szkoda, że "racjonalni politycy Zjednoczonej Prawicy nie zechcieli powiedzieć wczoraj »stop« epoce Kaczyńskiego, bo była taka możliwość".

Jeszcze podczas środowej debaty nad wotum nieufności sam Kaczyński stwierdził: „jesteśmy z zupełnie innego świata”. - Wy najwyraźniej nie jesteście w stanie zrozumieć tego, że ktoś naprawdę potrafi się kierować interesami Polski, a nie interesami swoich grupek – powiedział do opozycji. - Ogromna większość tego, co zostało tutaj powiedziane, to jest pomieszanie absurdu, kłamstw, ale bardzo często także czegoś, co by można było określić jako projekcję własnych osobowości, własnej mentalności na kogoś innego – podkreślał.

Ostatecznie wniosek KO o wotum nieufności wobec Kaczyńskiego przepadł. Poparło go 216 posłów - 133 z Koalicji Obywatelskiej, 48 z Lewicy, 23 z Koalicji Polskiej, 10 z Konfederacji oraz 2 posłów niezrzeszonych: Hanna Gill-Piątek i Ryszard Galla. Przeciwko zagłosowało 233 posłów - 232 z PiS oraz 1 z Koalicji Obywatelskiej - Tadeusz Aziewicz. Od głosu wstrzymał się tylko Jarosław Kaczyński, co – warto wspomnieć - zdaniem pracowników TVP było aktem odwagi i „klasy politycznej”.

Kaczyński po wniosku o wotum nieufności atakuje opozycję

Wniosek o wotum nieufności Kaczyński ocenił jako „słaby” i „oparty przede wszystkim o przekręcenie znaczenia słów i zmianę znaczenia pojęć w sensie etycznym”. - To była bezsensowna socjotechnika, podobna do stosowanej szczególnie przez różnego rodzaju złe ustroje i złych ludzi od bardzo dawna – stwierdził w czwartek rozmowie z Polską Agencją Prasową. Nawiązywał tym do swojego wystąpienia podczas sejmowej debaty, kiedy mówił, że w historii istniało pojęcie tzw. przyjaźni polsko-radzieckiej, co de facto oznaczało podporządkowanie Polski Związkowi Radzieckiemu. - I tego rodzaju zmian nazw było bardzo dużo, ale zostały zastosowane także tutaj, także przez was - mówił w środę wieczorem do posłów opozycji.

Zarzuty Borysa Budki nazwał „stekiem kłamstw”, ale też „niebywałą agresją podszytą głęboką niechęcią, być może nienawiścią”. - To były złe emocje, poza tym nic – stwierdził, dodając, że Budka nieudolnie starał się rozbić obóz Zjednoczonej Prawicy. - Lata mijają, a oni nie prezentują niczego poza swoją wizją świata, straszliwie prostacką wizją świata i człowieka, który poza swoje interesy nie jest w stanie wykroczyć i tak sobie wyobraża również innych, relacje między nimi - powiedział prezes PiS.

RadioZET.pl/PAP