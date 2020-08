Wierchuszka PiS ma problemy zdrowotne? Kaczyński leczy się u zielarki

Jarosław Kaczyński korzysta z pomocy zielarki. "Leczymy się z Jarkiem u pani zielarki. Te zestawy ziół nam pomagają" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Jan Maria Tomaszewski, który jest bratem ciotecznym prezesa PiS.

Jarosław Kaczyński leczy się u zielarki. Prezes ma problemy zdrowotne?

Jarosław Kaczyński od wielu lat zajmuje stanowisko prezesa PiS. W związku z tym polityk zapewne jest zapracowany. Kaczyński nie zapomina jednak o swoim zdrowiu i regularnie odwiedza zielarkę, która dla zdrowotności przygotowuje mu odpowiednie ziołowe mikstury.

Nie od dziś wiadomo, że medycyna naturalna pomaga przy wielu dolegliwościach. Spożywanie ziół pomaga przy bólach głowy, problemach z układem pokarmowym i innych schorzeniach. Picie herbat ziołowych wspomaga także naszą pamięć i koncentrację oraz pozwala się nam odprężyć.

Z ziół i pomocy zielarki korzysta także Jarosław Kaczyński razem ze swoim bratem ciotecznym, która jest doradcą zarządu TVP do spraw Teatru Telewizji. "Nie można jeść mięsa, a my je jemy, źle się odżywiamy po prostu, a potem człowiek dostaje kłopotów żołądkowych" - powiedział w rozmowie z "SE" Jan Maria Tomaszewski. Dodał on, że przy takich dolegliwościach zioła bardzo pomagają.

Leczymy się z Jarkiem u zielarki i te zestawy ziół nam pomagają. Ta pani zielarka przyrządza nam te mikstury i jest jakoś lepiej po nich

- wyjaśnił Tomaszewski.

RadioZET.pl/Super Express