To jest naprawdę potrzebne. Dzieje się bardzo wiele złego i musimy temu zapobiec - w taki sposób prezes PiS Jarosław Kaczyński namawia do poparcia ustawy dot. ochrony zwierząt. Nagranie z jego przemówieniem trafiło już do sieci, m.in. na popularnego wśród młodzieży TikToka.