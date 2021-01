Kaczyński spod ołtarza: Zło atakuje ojczyznę. Tusk: Zgadzam się

Jarosław Kaczyński wziął udział w sobotnim nabożeństwie w rocznicę śmierci jego mamy, Jadwigi. Nie skąpił od politycznych komentarzy. - Odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje - atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród, atakuje instytucję, która jest w centrum naszej tożsamości - mówił w Starachowicach wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do jego słów odniósł się naprędce Donald Tusk.

Jarosław Kaczyński przyjechał do Starachowic, rodzinnej miejscowości jego mamy Jadwigi. Wziął udział w wieczornym nabożeństwie w rocznicę jej śmierci. W krótkim przemówieniu wspomniał, że mała ojczyzna jego mamy była bardzo blisko zarówno jemu, jak i Lechowi Kaczyńskiemu.

"To było zawsze dla niej bardzo, bardzo ważne miejsce. Miejsce, o którym niezwykle często opowiadała mojemu śp. bratu i mnie od dzieciństwa, tak że czasem mieliśmy wrażenie, że sami tutaj mieszkaliśmy" - mówił.

Jarosław Kaczyński na mszy za swoją mamę. Mówił o "odrzuceniu zła"

Po wspomnieniach momentalnie przeszedł do podgrzewania politycznych sporów. Tym razem porównał sytuację w kościele to oblężonej twierdzy. "Mówię o tym nieprzypadkowo, bo i dzisiaj odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje - atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród, atakuje instytucję, która jest w centrum naszej tożsamości - atakuje Kościół, Kościół katolicki" – podkreślał Kaczyński.

Z terenu kościelnego mówił wprost o walce z ludźmi, którzy służą "najgorszej sprawie, służą sprawie niszczenia Kościoła, niszczenia naszego narodu". "I to jest coś, o czym musimy pamiętać, musimy mieć to w swojej świadomości, ale musimy mieć także w sobie wolę, bardzo silną wolę, by się temu przeciwstawić, by tę walkę o polską tożsamość, o przyzwoitość w naszym życiu publicznym wygrać" - dodał.

Polityk zaznaczył, że pierwszy raz od ośmiu lat przemawia wewnątrz kościoła, a nie przed świątynią, ponieważ jak powiedział "tam na zewnątrz stoją ludzie, którzy służą najgorszej sprawie". Nawiązał do grupy osób z transparentami Strajku Kobiet przed kościołem. Podczas uroczystości kilkukrotnie przez megafon skandowali oni hasło: "Twoja wina".

Donald Tusk: Zło atakuje ojczyznę? Zgadzam się

Na kolejny miraż kościelno-polityczny Kaczyńskiego zareagował były premier Donald Tusk. W tradycyjny dla niego sposób odniósł się do wicepremiera na Twitterze. "Jarosław Kaczyński przyznał dziś spod ołtarza, że zło atakuje naszą Ojczyznę i naród. Zgadzam się z jego diagnozą w stu procentach" - przekazał.

fot. PAP/Piotr Polak

fot. PAP/Piotr Polak

RadioZET.pl/PAP