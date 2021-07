Jarosław Kaczyński na muralu z bukietem róż. "Szkoda policjantów, będą musieli pilnować"

Jarosław Kaczyński z bukietem róż i fragmentem Ewangelii według św. Jana „Miłujcie się tak, jak Ja was umiłowałem” to mural, który powstał pod mostem kolejowym w Nowym Sączu. Co miał na myśli autor Mariusz Brodowski, tworzący pod pseudonimem Mgr Mors? – Nie chcę nic sugerować. Wypowiedziałem się na ścianie – powiedział „Gazecie Krakowskiej” Brodowski.