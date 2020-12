Jarosław Kaczyński - który jest wicepremierem ds. bezpieczeństwa - nie przychodzi do pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Nieobecność premiera Kaczyńskiego jednoznacznie potwierdza, że to stanowisko jest fikcyjne - powiedzieli posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy we wtorek przeprowadzili kontrolę w KPRM.