Nie chcemy likwidować telewizji TVN, nie liczymy też na to, że TVN stanie się prorządowy – powiedział w wywiadzie dla Interii prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wicepremier odniósł się też do słów posła Marka Suskiego (sprawozdawcy tzw. ustawy lex TVN), który mówił o oczekiwanym wpływie władzy na największą niezależną od rządu telewizję w Polsce.

Jarosław Kaczyński wypowiedział się w sprawie przeforsowanego w grudniu w Sejmie projektu ustawy lex TVN. W wywiadzie, który ukazał się po świętach w Interii, przyznał, że nowe prawo ma uporządkować sytuację na rynku mediów, a rząd nie zamierza naciskać na przekaz stacji.

– Po prostu nie widzimy powodów, dla których w Polsce miałoby obowiązywać inne prawo w tym zakresie kapitału w mediach niż w innych krajach europejskich. Odmawianie Polsce prawa, które bez problemu działa w innych państwach Unii, jest nie do przyjęcia – powiedział wicepremier Kaczyński.

Kaczyński o lex TVN. "Nie liczymy, że TVN stanie się prorządowy"

Dopytany o słowa posła Marka Suskiego (sprawozdawca ustawy lex TVN, przyp.) o koniecznym wpływie władzy na telewizję patrzącą rządzącym na ręce, odparł:

- Marek Suski może tak uważa, a ja wielokrotnie mówiłem, że to niemożliwe […] My nie chcemy likwidować telewizji TVN, nie liczymy też na to, że TVN stanie się prorządowy - powiedział Kaczyński.

Szef PiS został też zapytany o dalsze skutki po lex TVN, niezależnie od losów ustawy (o projekcie nie zadecydował jeszcze prezydent, przyp.), czy Polska nie idzie drogą Węgier, w której stopniowo wycinane były media patrzące wnikliwie na działania władzy.

- W Polsce takiego modelu nie będzie. Nie widzę go też na Węgrzech, choć tam bez wątpienia władza ma silniejszą pozycję w mediach niż w Polsce, choć daleką choćby od tej w Niemczech, gdzie wolność mediów jest fikcją. […] Zdecydowana większość mediów (w Polsce, przyp.) popiera opozycję. Oprymowani w mediach są w Polsce nie tamci, tylko my - powiedział Jarosław Kaczyński.

"TVP to jest pluralizm"

I wyliczał, że TVP zapewnia Polakom pluralizm. – Ta telewizja mówi to, czego w obrazie TVN-u nie ma. To jest pluralizm, ale on nie może oznaczać, że system nerwowy, jakim są media, musi być w obcych rękach. W Niemczech kiedy jedno niepierwszorzędne pismo zostało przejęte, to wybuchła awantura. Jak w Hiszpanii próbowano założyć coś w rodzaju "Faktu", to firma ta splajtowała. Chodzi nam tylko o porządek, a nie żaden zamach na wolne media. Doskonale wiem, że TVN pozostanie antyrządowy – zakończył Kaczyński.

RadioZET.pl/Interia.pl