"Nie za naszych czasów". Kaczyński o podsłuchiwaniu opozycji

Jeżeli były nadużycia dotyczące podsłuchów, to nie wydarzyły się one za naszych czasów – powiedział Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wicepremier ocenił, że powołanie sejmowej komisji śledczej ws. inwigilacji systemem Pegasus służyłoby czarnej propagandzie.

Jarosław Kaczyński przyznał otwarcie, że rząd PiS dysponuje i korzystał z narzędzia do inwigilacji. Zaprzeczył całej narracji polityków partii rządzącej z grudnia, którzy albo kwestionowali inwigilację, albo odnosili się do sprawy prześmiewczo.

Prezes PiS w rozmowie z PAP powiedział, że posiadanie narzędzia do inwigilacji nie jest żadnym problemem. - Wszystkie służby specjalne muszą mieć środki, które odpowiadają współczesnemu poziomowi techniki, a współczesny poziom techniki jest dostępny dla bardzo wielu, także dla przestępców – powiedział Kaczyński.

Inwigilacji opozycji wpłynęła na wybory? Kaczyński: "Wytwór chorej wyobraźni"

Zapewnił, że jeśli chodzi o inwigilację ludzi opozycji (senatora Krzysztofa Brejzy, adwokata Romana Giertycha, czy szefa AGROunii Michała Kołodziejczaka) to "z całą pewnością nie są to decyzje kierowane względami politycznymi". – Opowiadanie o jakichś działaniach, które miały mieć związek z wyborami, to po prostu wytwór chorej wyobraźni, który tylko każe się zastanowić, jak to z tymi wyborami w Polsce było, gdy rządził kto inny – powiedział Kaczyński.

Zapytany o poważne podejrzenie b. ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który wyraził w "Rzeczpospolitej" obawę nt. możliwej inwigilacji, odpowiedział: - Nie dowiadywałem się, czy przedmiotem tego rodzaju działań był pan Ardanowski. Ten wywiad, którego udzielił, jest dla mnie zdumiewającym zaskoczeniem. Takie osoby jak np. Dawid Jackiewicz (minister skarbu w rządzie Beaty Szydło, przyp.) nie miały żadnych zarzutów karnych, choć lata już minęły, ale rzecz w tym, że jeśli gdzieś jest jakieś podejrzenie, to my to sprawdzamy. U nas nie ma panów Gawłowskich, panów Grodzkich czy panów Neumannów, wobec których są daleko idące domniemania i zastrzeżenia, zaawansowane postępowania karne czy procesowe.

Kaczyński opowiadał o twardej polityce PiS, które rozlicza z przestępstw. Zarzucił brak takich działań oponentom. – Doskonale wiemy, że to byłby wehikuł służący czarnej propagandzie, atakowi na Prawo i Sprawiedliwość. Jestem przekonany, że rozsądek zwycięży, ale zobaczymy. My nie mamy powodów, żeby się bać. Opozycja chce trafić do tej części społeczeństwa, która bezkrytycznie przyjmuje tę działającą od lat czarną propagandę, choć nic złego się nie dzieje.

Chętnie mówił natomiast o podsłuchiwaniu dziennikarzy opozycyjnych wobec rządów PO i PSL przed 2015 rokiem. – Dochodziło wówczas do nadużyć. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że jeżeli były nadużycia tego rodzaju, nie wydarzyły się za naszych czasów – podsumował.

RadioZET.pl/PAP - Grzegorz Bruszewski