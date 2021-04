Jarosław Kaczyński przerwał milczenie w dobie kryzysu epidemicznego w Polsce. W wywiadzie dla portalu społecznościowego Albicla.com, założonego przez prorządowego publicystę Tomasza Sakiewicza, stwierdził, że rządzona przez PiS Polska "ma święte prawo, by zreformować wymiar sprawiedliwości". "Rzeczywiście w tej chwili działa fatalnie; podejmiemy ten wysiłek" - zapowiedział wicepremier do spraw bezpieczeństwa.

Jarosław Kaczyński odniósł się do forsowanej od lat reformy sądownictwa przez PiS. Podczas spotkania w społecznościowym serwisie Albicla.com był pytany przez prorządowe Kluby "Gazety Polskiej" o kontynuację tych zmian.

"Reforma sądownictwa była omawiana przez komitet bezpieczeństwa, na którego czele stoję. Wydaje się, że to jest projekt bardzo dobrze przygotowany, bardzo racjonalny. Nie mówię tu o szczegółach, bo przy legislacji istotne są szczegóły. To jeszcze nie było tak bardzo dokładnie analizowane. W moim przekonaniu (projekt - red.) powinien zostać podjęty, choć trzeba pamiętać również o kontekście polskim, jak i zewnętrznym" – mówił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński: Mamy święte prawo, by zreformować sądownictwo. Działa fatalnie

I zapowiedział dalsze forsowanie reform w sądownictwie. "Jesteśmy państwem suwerennym i mamy święte prawo, żeby zreformować wymiar sprawiedliwości, który rzeczywiście w tej chwili działa fatalnie, co bardzo szkodzi polskiemu państwu, a przez to polskiemu społeczeństwu, narodowi. I dlatego podejmiemy ten wysiłek. A jak to będzie wyglądało, to na pewno zostaną państwo poinformowani, bo będzie to poprzedzone odpowiednią dyskusją" - mówił.

Zapewniał, że wszystkie zmiany będą wprowadzane z poszanowaniem dla zasad praworządności. Nie wspomniał o jej łamaniu od 2015 roku - począwszy od powołania do Trybunału Konstytucyjnego sędziów dublerów (nominatów PiS), wielokrotnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, czy zakwestionowaniu przez instytucje unijne zasadności powołanych za rządów Zjednoczonej Prawicy Izby Dyscyplinarnej SN i proPiS-owskiej Krajowej Rady Sądownictwa, zwalczających wprost sędziów krytycznych wobec PiS.

"Jeżeli chodzi o wszystkie reguły, które są związane z praworządnością, z bezwzględnym wymogiem niezawisłości sądownictwa, to wszystkie one będą całkowicie przestrzegane. Ale niezawisłość sądownictwa musi oznaczać tu także przestrzeganie prawa, przestrzeganie ustaw. Z tym jest bardzo różnie i to też będzie uwzględnione" - powiedział Jarosław Kaczyński.

RadioZET.pl/niezalezna.pl