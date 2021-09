Jarosław Kaczyński od kilku tygodni nie zabiera głosu w najważniejszych sprawach, którymi żyje polska opinia publiczna. Jako wicepremier ds. bezpieczeństwa nie komentuje sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie od 2 września obowiązuje stan wyjątkowy (pierwszy w Polsce po 1989 r.). Prezes PiS milczy również w sprawie tzw. lex TVN, czyli kontrowersyjnej zmiany ustawy o radiofonii i telewizji. Projekt autorstwa posłów PiS w czwartek odrzucił Senat, a ustawa wróciła do Sejmu.

Jak wynika z najnowszego postu Ryszarda Czarneckiego na Facebooku, Kaczyński znalazł jednak czas, żeby spotkać się europosłem PiS. "Długa i poważna rozmowa o polskim sporcie, a w szczególności o polskiej siatkówce" - napisał Czarnecki, który jest również wiceprezesem PZPS.

Jarosław Kaczyński pozuje do zdjęcia z piłką. "Poważna rozmowa o sporcie"

Dodał również: "O ćwierćfinale ME z Rosją też". Nawiązał do wtorkowego meczu półfinałowego na Mistrzostwach Europy siatkarzy, w którym przeciwnikami Polaków będą Rosjanie. Jak wynika ze zdjęcia, które Czarnecki zamieścił na Facebooku, prezes PiS otrzymał również piłkę siatkową - prawdopodobnie z podpisami polskich siatkarzy.

Ryszard Czarnecki jest wiceprezesem PZPS od 2018 r. Funkcję w związku łączy również z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Będzie w nim zasiadał w nim co najmniej do 2024 r.

