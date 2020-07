To droga do zniszczenia naszej cywilizacji - grzmiał na antenie radiowej Jedynki Jarosław Kaczyński, mówiąc o destrukcji tradycyjnych wartości. Zdaniem prezesa PiS, jeśli "pomysł szaleńca" zostanie zrealizowany, dojdzie do klęski, a zmanipulowani Polacy zostaną pozbawieni tożsamości.

Jarosław Kaczyński był w niedzielę gościem radiowej Jedynki, gdzie wypowiadał się m.in. na temat wyborów prezydenckich i „braku podstaw, by uznać te wybory za niezgodne z prawem”, rekonstrukcji rządu, a także „rozbijania tradycyjnych struktur społeczeństwa”. Prezes PiS podkreślał na antenie, że "rzeczywiście jest starcie z bożkiem postępu". - Bo postęp to jest pojęcie do wypełnienia, samo przez się puste. Trzeba zapytać, co ten postęp miałby oznaczać. Dziś on oznacza rozbicie pewnych tradycyjnych struktur z rodziną na czele i tradycyjnych wartości, tzn. rozbicie podstaw tego typu społeczeństwa, które przyniosło dzisiejszą cywilizację, dzisiejsze prawa człowieka, to wszystko, co się z tym wiąże - mówił Kaczyński.

To jest pomysł szaleńca. Niestety, jest w tej chwili realizowany

- stwierdził i wyjaśnił, co jego zdaniem będzie skutkiem realizowania wspomnianego „pomysłu szaleńca”. To „oligarchiczny system, gdzie ogromna większość społeczeństwa pozbawiona tożsamości, pozbawiona jakiegokolwiek stałego punktu zaczepienia będzie po prostu łatwym przedmiotem manipulacji".

Dodał, że "będzie to rodzaj nieuświadomionego niewolnictwa". I to nie zwykłego niewolnictwa, tylko podwójnego. - Od oferty składanej przez tych silniejszych i jednocześnie od własnych zmysłów. I to takich najbardziej prymitywnych można powiedzieć, bo tutaj zawsze w centrum tej całej propozycji jest seks - przekonywał Kaczyński.

To naprawdę jest droga donikąd, droga do zniszczenia naszej cywilizacji. Nie tylko w wymiarze polskim, ale w wymiarze dużo szerszym

- ocenił lider Prawa i Sprawiedliwości. - To doprowadzi do tego, że te cywilizacje, które jednak takiego modelu nie przyjmą, wygrają. To stworzenie najbardziej przyjaznej człowiekowi cywilizacji świata, co zawdzięczamy chrześcijaństwu, to są słowa mojego świętej pamięci brata, w wymiarze globalnym zakończy się klęską – stwierdził, podkreślając, że do tego nie można dopuścić.

RadioZET.pl/Jedynka Polskie Radio