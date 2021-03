- To nie był mecz sportowy, nie było punktacji – tak spotkanie szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego i szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ocenił wicerzecznik partii rządzącej Radosław Fogiel. Mówił o "ścieraniu się ambicji i charakterów" w koalicji. We wtorek Kaczyński spotkał się z liderem drugiego koalicjanta, Jarosławem Gowinem.

Jarosław Kaczyński jest już po rozmowach z liderami ugrupowań koalicyjnych. W poniedziałek prezes PiS rozmawiał ze Zbigniewem Ziobro, a we wtorek z Jarosławem Gowinem. "Mamy nadzieję, że to, o czym mówił Jarosław Kaczyński, trafi do serc i umysłów naszych koalicjantów" – podsumował koalicyjne ustalenia wicerzecznik PiS, poseł Radosław Fogiel.

Do rozmów Ziobro z Kaczyńskim odnosił się już wcześniej poseł Solidanrej Polski, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. W TVN24 mówił, że odbyła się "bardzo konstruktywna rozmowa" prezesa PiS z szefem SP, a liderzy rozmawiali "o sprawach fundamentalnych".

Kaczyński po rozmowach z Ziobro i Gowinem. "W polityce ścierają się ambicje i charaktery"

Nastroje w koalicji są niepewne, o czym świadczyła wypowiedź marszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego (PiS), który wspólny głos Solidarnej Polski i opozycji w Sejmie (za dołączeniem do porządku obrad informacji wicepremiera Piotra Glińskiego ws. procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury) uznał za "pokazanie figi". Dopytywany o skutki odparł, że "damy im po łapkach".

Dopytywany o "danie po łapkach" Fogiel odparł, że rozmowa Kaczyńskiego z Ziobro nie była "meczem z punktacją". "To nie był mecz sportowy. Rozmowy są prowadzone. Mamy nadzieję, że to, o czym mówił prezes Kaczyński w niedawnym wywiadzie dla PAP, trafi do serc i umysłów naszych koalicjantów. Najważniejsza jest wspólna praca i to, żeby Zjednoczona Prawica mogła realizować swój program" - powiedział Fogiel. Powtórzył, że w polityce "ścierają się ambicje i charaktery" i są sytuacje, gdy niektórzy chcą mieć wyższą pozycję i stanowiska niż mają. Podkreślił, że obecnie w sytuacji kraju kluczowe jest to, by "takie zapędy indywidualne umieć w sobie poskromić". Zdaniem Fogla Terlecki opisał sytuację w barwny sposób, ale z zastrzeżeniem, że sytuacje, w których koalicjant głosuje tak jak opozycja, nie powinny mieć miejsca.

Zakusy opozycji w stronę Gowina? "Widzimy, sztuką polityka jest poskramianie emocji"

Na uwagę, że liczą się też emocje i może okazać się tak, że PiS nie uwzględniając cofnięcia rekomendacji partii Gowina dla ministra i wiceministrów "wpycha Gowina w ramiona opozycji", Fogiel odparł, że choć emocje są obecne w polityce, to "sztuką dobrego polityka jest poskramianie tych emocji". "Co do zakusów opozycji, to widzimy te różne wypowiedzi polityków opozycyjnych, które mają na celu rozbicie jedności ZP, próbują wbijać jakieś szpile, sugestie nieładne" - powiedział.

Gowin spotkał się z Kaczyńskim we wtorek wieczorem. "Spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze" – przekazał PAP jeden z polityków Zjednoczonej Prawicy znający kulisy spotkania. Jak dodał, Jarosław Gowin w czasie spotkania wyraził oczekiwanie, by umowa koalicyjna była przestrzegana.

RadioZET.pl/PAP