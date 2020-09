Polityczne zawirowania w Zjednoczonej Prawicy zmierzają ku końcowi. Jarosław Kaczyński przedstawił Zbigniewowi Ziobrze z Solidarnej Polski „warunki dalszego trwania koalicji”. - Czekamy na odpowiedź – powiedziała Anita Czerwińska, rzeczniczka PiS. Onet podaje, że wspomniane warunki to wycofanie sprzeciwu wobec „piątki dla zwierząt” i tzw. zapisu o bezkarności urzędników w ustawie koronawirusowej. W PiS oczekują też zatrzymania ofensywy ideologicznej, zwłaszcza walki z LGBT, którą od dłuższego czasu w koalicji prowadzą ludzie Ziobry.

Jarosław Kaczyński postawił Zbigniewowi Ziobrze warunki utrzymania koalicji PiS z Solidarną Polską. Kryzys w obozie rządzącym trwa co najmniej od ostatniego posiedzenia Sejmu i zgrzytu w kwestiach tzw. „piątki dla zwierząt” i zapisu o bezkarności urzędników za decyzje w czasie epidemii.

- W poniedziałek wieczorem doszło do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro. Prezes Kaczyński przedstawił na nim warunki dalszego trwania koalicji. Teraz czekamy na odpowiedź Solidarnej Polski - powiedziała rzeczniczka PiS.

Po poniedziałkowym spotkaniu najważniejszych polityków PiS ws. przyszłości ZP, rzeczniczka partii Anita Czerwińska przekazała, że podczas posiedzenia podjęto decyzje o „zdecydowanych rozstrzygnięciach”. O stosownych decyzjach ma poinformować „w stosownym czasie”.

Onet: 3 ważne warunki PiS wobec partii Ziobry. "Nie ma negocjacji"

Jak ustalił Onet, prezes PiS postawił Ziobrze trzy warunki dalszego trwania koalicji. Solidarna Polska miałaby poprzeć Piątkę dla zwierząt, gdy ta wróci do Sejmu po - z góry założonym – wecie Senatu. W PiS liczą też na poparcie kontrowersyjnego zapisu o bezkarności urzędników w ustawie koronawirusowej, również po powrocie ustawy do Sejmu. Jednakże zapis miałby być inaczej sformułowany, by „obie strony wyszły z twarzą”.

Trzecim warunkiem trwania partii Ziobry przy PiS jest powstrzymanie się od ideologicznej ofensywy wymierzonej w mniejszości LGBT. - Z naszych informacji wynika, że prezes PiS dał Zbigniewowi Ziobrze czas do jutra na podanie ostatecznej odpowiedzi, co do przyjęcia przedstawionych warunków, od której uzależnione jest dalsze trwanie Zjednoczonej Prawicy – czytamy.

PO wniesie o wotum nieufności wobec Ziobry. Opozycja podzielona

Tymczasem Koalicja Obywatelska wykorzystuje walki w koalicji do kolejnego odwołania ministra sprawiedliwości. Borys Budka zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności wobec Ziobry. Podstawa jest ogólna: według Budki Ziobro zrujnował wymiar sprawiedliwości i prokuraturę.

Nie może jednak liczyć na poparcie innych partii opozycyjnych. Lewica i PSL-Kukiz15, choć są krytyczne wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, sceptycznie oceniają zgłaszanie w tym momencie przez KO wniosku o wotum nieufności dla niego i nie podjęły w tej sprawie decyzji. Konfederacja czeka z nią na oficjalne złożenie wniosku.

RadioZET.pl/Onet.pl/PAP