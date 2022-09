Kaczyński powiedział do kiedy będzie rządził w PiS. "Jeżeli nie umrę"

Prezes PiS odpowiedział na pytanie jak długo będzie kierował partią rządzącą. - Na razie, do 2025 roku ja jestem. Jeżeli nie umrę, to pewnie będę - powiedział Jarosław Kaczyński w środę w Karpaczu.

W środę Jarosław Kaczyński wziął udział w Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Na miejscu został zapytany przez reportera TVN24, jak długo zamierza kierować PiS-em.

- Na razie, do 2025 roku, jestem ja. Jeżeli nie umrę, to pewnie będę - odpowiedział. W czerwcu prezes PiS zrezygnował ze stanowisk wicepremiera i przewodniczącego komitetu do spraw bezpieczeństwa. Wicepremierem został wtedy szef MON Mariusz Błaszczak.

Do kiedy Kaczyński będzie rządził PiS-em?

W wywiadzie dla TVP Info prezes Kaczyński mówił wówczas, że szef MON Mariusz Błaszczak "z całą pewnością zastąpi go znakomicie". Dodał: - Chociaż nie jest jeszcze ten moment, w którym mogę to publicznie ogłaszać, że zastąpi mnie pod każdym względem, także jeżeli chodzi o wszystkie funkcje.

24 czerwca Kaczyński był o tę wypowiedź pytany w wywiadzie dla "Polska Times". Dopytywany, w czym jeszcze, oprócz pełnienia funkcji w rządzie, zastąpi go wicepremier Błaszczak, odparł, że "w kierowaniu komitetem ds. bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych". "Ma bardzo dobre kwalifikacje" - dodał Kaczyński.

Na uwagę "Polska Times", że jego wypowiedź w TVP zabrzmiała tak, jakby wskazał Błaszczaka, jako spadkobiercę wszystkiego, czyli także kierownictwa partii, prezes PiS wyjaśnił: - W sprawach kierownictwa partii, jeśli będzie wszystko zgodnie z planem i nie zdarzy się nic nadzwyczajnego, decyzje zapadną za trzy lata. Wówczas odbędzie się kongres partii, na którym ja już nie planuję kandydowania na szefa partii, w związku z tym odłóżmy tę sprawę, bo moja wypowiedź odnosiła się do funkcji Mariusza Błaszczaka w rządzie.

Jarosław Kaczyński był też pytany w tym wywiadzie, czy za trzy lata kończy z polityką. - Na pewno nie zamierzam kandydować na szefa partii. Jeżeli w następnych wyborach uzyskam mandat i dostane się do Sejmu, to będę szeregowym posłem - powiedział. Prezes PiS przyznał, że miał nie kandydować już w roku 2020, ale - jak wyjaśnił "ówczesne wydarzenia spowodowały, że nie było innego wyjścia".

- Kongres partii był dopiero w 2021 roku i musiałem kandydować. Mam nadzieję, że w 2025 roku sytuacja będzie zupełnie inna. Poza tym instytucja, która ma za sobą ponad dwa tysiące lat doświadczenia, chyba słusznie przyjmuje tę granicę 75 lat aktywności. U mnie to akurat będzie wówczas 76 lat. Jednak to nie oznacza, że mam zamiar później nic nie robić - dodał.

RadioZET.pl/PAP