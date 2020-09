Jarosław Kaczyński zastąpi niebawem Mateusza Morawieckiego na stanowisku premiera? Jak informuje "Onet" coraz więcej polityków PiS namawia do tego swojego prezesa. - Rozwiązałoby to większość problemów – przekonuje w rozmowie z portalem członek władz partii.

Kryzys w obozie Zjednoczonej Prawicy. W poniedziałek odbyło się spotkanie kierownictwa PiS, w którym brali udział najważniejsi politycy partii, w tym: prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Po spotkaniu rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała na Twitterze, że podjęto decyzje o "zdecydowanych rozstrzygnięciach". Dodała, że o szczegółach PiS poinformuje "w stosownym czasie". Poniedziałkowe spotkanie dotyczyło przyszłości koalicji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w poniedziałek spotkał się także z liderem SP, ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, a we wtorek z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Czerwińska podkreśliła, że prezes PiS przedstawił Zbigniewowi Ziobrze "warunki", które zostały omówione. "W tej chwili czekamy na decyzję, na odpowiedź Solidarnej Polski" - powiedziała.

Kaczyński premierem? Onet: politycy PiS namawiają do tego swojego prezesa

Jak podaje "Onet" coraz więcej polityków PiS namawia Jarosława Kaczyńskiego do tego, aby stanął na czele rządu. - Rozwiązałoby to większość problemów – przekonuje w rozmowie z portalem członek władz partii.

Jeszcze kilka dni temu w mediach krążyła informacja o objęciu przez Jarosława Kaczyńskiego funkcji wicepremiera w rządzie Morawieckiego. Jednak w obliczu kryzysu koalicyjnego i rosnących napięć na linii Morawiecki-Ziobro, wielu polityków uważa, że zmiana na stanowisku premiera uspokoiłaby sytuację i jasno wskazała, kto sprawuje realną władzę.

Jak zauważa "Onet" wielu działaczy PiS jest niechętnych Morawieckiemu, choć otwarcie nie wystąpią przeciw niemu ze względu na Kaczyńskiego. - To wcale nie oznacza, że trzymają stronę Ziobry. To nie jest takie proste. Chodzi o jasną hierarchię, a ten układ to zaburza i generuje konflikty – mówi rozmówca "Onetu".

Według ustaleń portalu, już teraz Zbigniew Ziobro w ogóle nie rozmawia z Morawieckim, a większość spraw dotyczących polityki rządu załatwia bezpośrednio z Kaczyńskim. Podobnie mają robić także inni ministrowie. Sam Morawiecki często spędza na konsultacjach z Kaczyńskim po kilka godzin 4-5 razy w tygodniu.

RadioZET.pl/ Onet/ PAP