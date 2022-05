Tak PiS chce utrzymać władzę? Ujawniono najnowszy plan Kaczyńskiego

PiS w ostatnich tygodniach podejmuje wszelkie działania, aby utrzymać koalicję rządzącą. W czwartek udało się znaleźć większość w Sejmie dla potwierdzenia kolejnej kadencji dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Nadal jednak nie przegłosowano zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, które mogą odblokować unijne pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy. Przeciwny nowelizacji jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i politycy Solidarnej Polski.

Jak podała w sobotę PAP, partia rządząca planuje "ofensywę". Jej temat i spotkań z wyborcami, które miałyby się odbyć w każdym powiecie został ogłoszony przez Kaczyńskiego podczas niedawnego posiedzenia klubu PiS. - Prezes akcentował konieczność mobilizacji i zapowiedział, że od czerwca działacze mają ruszyć w teren z ofensywą. Spotkania z wyborcami mają się odbyć w każdym z powiatów – mówił PAP jeden z uczestników spotkania.

PiS planuje ofensywę. Kaczyński ruszy w teren

Jak wynika z informacji PAP, w teren ruszą m.in. Kaczyński oraz Morawiecki, którzy mają dać przykład pozostałym działaczom ugrupowania. - Ofensywa prawdopodobnie zostanie zainaugurowana dużą konwencją polityczną, jesteśmy jeszcze na etapie planowania eventu. Rozważamy też wariant zwołania kongresu PiS - powiedział PAP polityk z otoczenia szefa PiS.

- Jeśli chodzi o objazd po kraju, to był on przygotowany już wcześniej, bo miały się on rozpocząć marcu, ale ze względu na wybuch wojny na Ukrainie start ofensywy został przesunięty. Obecnie aktualizujemy listę miejscowości i terminy wizyt oraz dostosowujemy ją do kalendarza - dodał polityk.

Od miesięcy nie milkną pogłoski o przygotowaniach PiS do przedterminowych wyborów parlamentarnych (planowo mają się odbyć jesienią 2023 roku). Prezesa Kaczyńskiego do takiej decyzji ma skłonić m.in. niepewność co do wysokiego poparcia w obliczu rosnącej inflacji i problemów kredytobiorców. Jednak do tej pory politycy obozu rządzącego stanowczo zaprzeczają planom przygotowywania wcześniejszej elekcji.

