Jarosław Kaczyński przedstawił we wtorek założenia ustawy o obronie ojczyzny, która zakłada wzmocnienie polskich sił zbrojnych i wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Wicepremier do spraw bezpieczeństwa mówił wprost: "chcesz pokoju, szykuj się na wojnę".

Gdy na konferencji szczegóły projektu wymieniał szef MON Mariusz Błaszczak, internauci zwrócili uwagę na coś zupełnie innego. Wydawało się, że prezes PiS przysypia. Przypomnijmy, na tej samej konferencji doszło także do innej wpadki prezesa PiS. Jarosław Kaczyński założył zegarek odwrotnie.

Śpiący Jarosław Kaczyński na własnej konferencji. Politycy komentują

Rzekomą drzemkę prezesa skomentowano na profilu PO na Facebooku. "Przespał stan wojenny. U progu III wojny znowu śpi" - napisano. "Kaczyński zasnął w obronie ojczyzny. Przyśnił mu się stan wojenny" - napisał z kolei europoseł Łukasz Kohut.

- Złośliwi mówią, że słuchając Mariusza Błaszczaka, każdy, nawet zdrowy, zapadłby w drzemkę - powiedział Borys Budka (PO) w TVN24. - Z wielkiego dokumentu został sen prezesa Kaczyńskiego, przynudzanie Błaszczaka, i to też pokazuje, że to nie jest jednak ważny etap polskiej polityki czy polskiej historii, a jedynie kolejny PR-owski zabieg - dodał.

Nie zabrakło komentarzy na temat rzekomych problemów zdrowotnych prezesa PiS.

- Jeżeli Jarosław Kaczyński odpowiada za bezpieczeństwo, a tak naprawdę odpowiada za wszystko, bo jako wicepremier rządzi premierem Morawieckim, i jest w tak słabym stanie zdrowia, to myślę, że wzorem Stanów Zjednoczonych opinia publiczna i obywatele powinni poznać raport o stanie zdrowia najważniejszej osoby w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Nikomu nic złego by to nie przyniosło - mówił Tomasz Trela z klubu Lewicy, cytowany przez tvn24.pl.

O to, czy wicepremier jest w dobrej kondycji zdrowotnej, został zapytany także szef klubu PiS Ryszard Terlecki. - Myślę, że oczywiście. Może był zmęczony, ale zapewniam państwa, że jest w świetnej formie - podsumował.

RadioZET.pl/tvn24.pl/Twitter