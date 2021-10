Jarosław Kaczyński podkreślił, że program Polski Ład jest potrzebny dla polskiej wsi, bo dzięki niemu możliwe będzie zmniejszenie różnic między miastem a wsią. – On jest po to, żeby w ciągu najbliższych lat te różnice zniwelować, zmniejszyć, a w końcu zlikwidować – zapowiedział lider PiS. Dodał, że ten okres nie powinien być zbyt długi.

Kaczyński ogłosił program dla wsi. ''Do 100 tys. zł rocznie bez podatku''

Kaczyński wskazywał na problem łańcucha pośredników, który powoduje, że jest ogromna różnica między ceną, jaką uzyskuje rolnik za swoje produkty, a ceną w sklepie. – Oczywiście taka różnica jest nieunikniona, ale ona jest w tej chwili naprawdę bardzo wielka – zaznaczył. Dlatego - jak mówił - PiS i rząd podejmują wielkie przedsięwzięcie, jakim jest rolny handel detaliczny.

– To nie jest przedsięwzięcie jedno, to jest wiele przedsięwzięć, które mają doprowadzić do tego, że rolnik bardzo wiele swoich produktów będzie mógł sprzedawać bezpośrednio, do 100 tys. zł rocznie bez podatku – powiedział prezes PiS.

– W gminach, gdzie będzie obowiązek stworzenia odpowiednich targowisk, także w większych miastach, one skądinąd też są gminami, tylko chodzi nie o te gminy najbliższe dla rolnika, tylko o większe miasto gdzieś dalej, gdzie też będzie mógł to robić (sprzedawać swoje produkty - red.), bo będzie mógł to robić w całej Polsce – powiedział Kaczyński.

Prezes PiS obiecał, że dopłaty do produkcji w ciągu obecnej perspektywy budżetowej będą wyrównane w stosunku do przeciętnej Unii Europejskiej. – A dla niektórych, na przykład dla tych, którzy będą korzystać z dopłat zapewniających dobrostan zwierząt, będą znacznie wyższe. Będą oni dostawać ponad 300 euro na hektar – wskazał Kaczyński.

Kaczyński zapowiedział też m.in. "znaczące dopłaty dla tych, którzy będą chcieli dokonać restrukturyzacji niewielkiego gospodarstwa rolnego" oraz "dla tych, którzy będą chcieli podjąć zielona produkcję, dla gospodarstw ekologicznych". Mówił również o wyrównaniach dla hodowców trzody chlewnej poszkodowanych na skutek afrykańskiego pomoru świń. Wspomniał o dopłatach dla młodych rolników, które – jak powiedział – mają być bardzo poważne.

RadioZET.pl/PAP