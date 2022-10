Jarosław Kaczyński kontynuuje swój objazd po Polsce. Tym razem odwiedził Radom, gdzie m.in. krytykował samorządy oraz zapowiadał, że przynajmniej w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych rządzący nie będą zmieniać ordynacji wyborczej.

Po przemówieniu prezesa PiS prowadzący spotkanie poseł Marek Suski zaczął referować pytania od publiczności, zapisane wcześniej na kartkach. Pytano m.in. o reformę sądownictwa oraz pracę na modernizowanym lotnisku w Radomiu. O tym, co działo się na sali, pisze Onet.

Incydent na spotkaniu z Kaczyńskim. "Ale jak to? Zadałam pytanie"

Gdy Suski skończył, nagle z widowni odezwała się kobieta, która krzyknęła: "Ale jak to? Ja zadałam pytanie". Zamiast je powtórzyć, pozwoliła sobie jednak na komentarz. - Ok, skoro tak jest dobrze, to dlaczego w sondażach PO was wyprzedza - powiedziała. Na sali zapanowało wyraźne poruszenie, a z odpowiedzią pospieszył Kaczyński.

- To ja pani powiem tak. Gdyby w Polsce była równowaga w mediach, to nawet w obecnej bardzo trudnej sytuacji, nie z naszej winy, myśmy wojny nie zaczynali, kryzysu nie wywoływali, pewnie byśmy bardzo wyraźnie prowadzili - stwierdził prezes PiS. Po czym rozpoczął atak na telewizję TVN.

Tam jest jedno wielkie nieszczęście, władza jest oszalałą szajką, która rabuje kraj. Wielu ludzi nie jest w stanie tego zweryfikować z tym, co jest w rzeczywistości. Nie mają takiej tendencji albo brak im odpowiednich kwalifikacji umysłowych. To jest powód tej sytuacji Jarosław Kaczyński

Gdy kobieta wtrąciła "mam prawo myśleć inaczej, prawda?", Kaczyński odparł: - No ma pani prawo. Jeżeli ktoś myśli inaczej, to może ma zupełnie inną ideologię, taką na przykład, że nie powinno być narodów. Wolno mu, ale ja tej ideologii całkowicie nie podzielam. Taki człowiek bardzo głęboko się myli i działa na niekorzyść swoją i swoich dzieci.

Prezes wspominał również o "szaleństwach obyczajowych" i "nowych utopiach" rodem z "wczesnego komunizmu", dodając, że "jesteśmy przeciwko temu. Ktoś jest za tym, to nie ma zielonego pojęcia o historii lub ma osobiste skłonności w tym kierunku. Wolno mu, ale niech nie czyni z tego zasady dla wszystkich".

RadioZET.pl/Onet.pl