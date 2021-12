Kaczyński w końcu dostrzegł aferę mailową. "Rozmawiałem z Dworczykiem"

Jarosław Kaczyński skomentował aferę mailową, która od pół roku jest celowo pomijana przez polityków obozu rządzącego. - Głównym problemem jest to, że lepiej nie korzystać z prywatnych maili do publicznych spraw, ale po za tym - niczego większego nie znajduję - ocenił wicepremier i prezes PiS.

Afera mailowa, która wybuchła w czerwcu, pozostaje jednym z głównych tematów politycznych. W internecie niewyjaśniona grupa osób (według polityków PiS to rosyjscy hakerzy) publikuje maile, które mają pochodzić ze skrzynki szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka.

Politycy opozycji i komentatorzy wzywają rząd do rozliczenia odpowiedzialnych za wyciek maili. Z kolei politycy PiS bagatelizują sprawę i podważają wiarygodność przecieku. Do sprawy odniósł się Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla portalu Interia.pl.

Kaczyński o aferze mailowej. "Nie róbmy problemu"

- Podzielam zdanie Bismarcka (Otto von, XIX-wieczny kanclerz Niemiec - przyp. red.); że nie powinno się wiedzieć, jak robi się kiełbasę i politykę - tak prezes PiS zareagował na pytanie o aferę mailową. W ocenie Kaczyńskiego publikacja kulis politycznej kuchni może być ciekawa "z punktu widzenia historyków".

- Dla nas może nie do końca, ale nie róbmy problemu. Rozmawiałem z Michałem Dworczykiem wielokrotnie. Głównym problemem jest to, że lepiej nie korzystać z prywatnych maili do publicznych spraw, ale po za tym - niczego większego nie znajduję - komentował.

Dziennikarze Interia.pl przypomnieli Kaczyńskiemu jeden z ujawnionych maili, w których Dworczyk miał cytować dewizę nazistowskiej Waffen SS. - Panowie, przyznaję, że - jeśli był to prawdziwy mail, bo pamiętajmy, że mamy tu również do czynienia z manipulacjami i fałszerstwami - było to wyjątkowo niefortunne, ale ludzie popełniają błędy. Każdy ma wady - odpowiedział prezes PiS.

Kaczyński nie zauważył braku obecności Dworczyka w mediach, choć odpowiada oficjalnie za narodowy program szczepień przeciw COVID-19. - To bardzo sprawny i energiczny człowiek, jeden z tych, co to cudów potrafią dokonywać. Dla mnie wzorcem pod tym względem był świętej pamięci Przemek Gosiewski, ale Michał Dworczyk nie jest daleko za nim. Jeszcze nie raz przyda się polskiemu państwu - komentował wicepremier.

RadioZET.pl/Interia.pl