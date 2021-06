Jarosław Kaczyński skomentował wybór Jarosława Gowina na szefa koalicyjnego Porozumienia. Wicepremier wspominał o Polskim Ładzie i możliwości dogonienia Europy Zachodniej w zamożności, jeśli tylko utrzymają się rządy Zjednoczonej Prawicy.

"Jeśli zrealizujemy Polski Ład, to w dekadę nadrobimy dystans dzielący nas od najzamożniejszych krajów naszego kontynentu. Sprostamy temu historycznemu wyzwaniu, jeśli tylko będziemy działać zgodnie, jeżeli zachowamy jedność" - ocenił szef PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński wzywa Gowina i Porozumienie do jedności. "Tego po prostu nie zmienimy"

Treść przekazał w liście skierowanym do uczestników kongresu Porozumienia. Odczytał go publicznie szef Komitetu Wykonawczego PiS, Krzysztof Sobolewski. Kaczyński podkreślił, że w jedności jest siła.

"To dzięki niej obóz Zjednoczonej Prawicy dwukrotnie odniósł zwycięstwo w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, znacząco poprawił swą pozycję we władzach samorządowych oraz zwiększył swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim. To dzięki niej nasz obóz uzyskał możliwość budowy lepszej Polski - Polski na miarę aspiracji i oczekiwań milionów Polek i Polaków. To wreszcie tej jedności zawdzięczamy to, że wciąż jesteśmy formacją wiarygodną, bo wywiązującą się z obietnic wyborczych" - stwierdził Kaczyński.

Kaczyński wzywał do jedności, której od wielu miesięcy brakuje w Zjednoczonej Prawicy. "Stoimy bowiem w obliczu z jednej strony wielkich wyzwań, a z drugiej - wyjątkowych szans. Możemy nie tylko przezwyciężyć społeczno-ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa, ale także w ciągu 10 lat doścignąć pod kątem zamożności, mierzonej realnym dochodem przypadającym na jednego mieszkańca, najbogatsze państwa Europy Zachodniej" - ocenił.

Kaczyński mówił, że siłą rzeczy Zjednoczona Prawica jak każda koalicja jest polem ścierania się mniej lub bardziej odmiennych zdań, poglądów, opinii oraz powstawania różnego rodzaju napięć. "I tego po prostu nie zmienimy. Ale koalicja powinna być przede wszystkim zgodnym współdziałaniem na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, na rzecz zrealizowania tego, co koalicjanci założyli, do czego zobowiązali się przed wyborami" - zaznaczył.

Szef PiS życzył też uczestnikom kongresu owocnych obrad i trafnych decyzji, służących "naszemu wspólnemu celowi, jakim jest zbudowanie silnej, dostatniej, solidarnej i sprawiedliwej Rzeczypospolitej". "Polski równych szans dla wszystkich".

Gowin: Porozumienie liczy na bardziej partnerską niż do tej pory współpracę z PiS

Mimo kolejnych odejść posłów z klubu PiS w ostatnich dniach Jarosław Gowin wiernie trwa w koalicji. Potwierdził to w niedzielnym komentarzu, już po wybraniu go na kolejną kadencję prezesa partii. "Porozumienie chce współpracować z Prawem i Sprawiedliwością; liczymy na partnerską, bardziej niż do tej pory, współpracę" - powiedział wicepremier Jarosław Gowin. Dodał, że Porozumienie chce odbudować "nadwątloną" jedność Zjednoczonej Prawicy, "bo każda alternatywa jest gorsza dla Polski".

"W tym parlamencie nie da się zbudować innej stabilnej większości niż Zjednoczona Prawica. Albo będziemy mieli stabilny rząd całej Zjednoczonej Prawicy albo będziemy mieli rząd, który będzie dryfował, rząd mniejszościowy, albo - w tym najgorszym dla Polski scenariuszu - byłyby przedterminowe wyboru" - mówił Gowin na konferencji prasowej po zakończeniu sobotniego kongresu wyborczego swej partii.

RadioZET.pl/PAP