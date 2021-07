Jarosław Kaczyński to patriota, a Donald Tusk jest obyty w świecie - takie główne cechy pozytywne liderów głównych partii wskazali ankietowani w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". - Prezes PiS jest trochę jak punk: nie zależy mu, co o nim myślą. Dopóki ma władzę - mówił w rozmowie z dziennikiem Mirosław Oczkoś, specjalista ds. wizerunku politycznego.

Kaczyński i Tusk, jako główni antagoniści na polskiej scenie politycznej, stali się bohaterami sondażu dotyczącego ich najmocniejszych cech. Jak zaznaczyła "RZ", komentując wyniki badania, prezesa PiS i pełniącego obowiązki przewodniczącego PO "dzieli niemal wszystko".

Trzy główne cechy, jakie respondenci najchętniej przypisywali Kaczyńskiemu, to: patriotyzm (31,3 proc.), nieustępliwość w dążeniu do celu (28,7 proc.) i wrażliwość na ludzkie potrzeby (21,5 proc.). Charyzmę prezesowi PiS przypisało 4,7 proc. ankietowanych.

Tusk "obyty w świecie", ale bez uczciwości

Mirosław Oczkoś, specjalista ds. wizerunku politycznego, podkreślił, że poza wyznawcami Jarosława Kaczyńskiego, nikt nie ocenia możliwości charyzmatycznych lidera partii rządzącej. - Prezes PiS jest trochę jak punk: nie zależy mu, co o nim myślą. Dopóki ma władzę - mówił w rozmowie z "Rz". Jego zdaniem Kaczyński przed laty wypracował swój charyzmatyczny wizerunek - specyficny język i gestykulację. - Ale teraz już nic nie musi, bo wyznawcy akceptują wszystko, co robi - komentuje Oczkoś.

Z kolei trzy najważniejsze pozytywne cechy u Tuska według respondentów to: obycie w świecie (29,6 proc.), zdolność do kompromisu (20,4 proc.) i nieustępliwość w dążeniu do celów (14,8 proc.). Charyzmę przypisało mu 12,4 proc. ankietowanych, a uczciwość - 4,3 proc. Według Oczkosia Tusk "wykonał ciężką pracę nad swoim wizerunkiem i nad zachowaniami charyzmatycznymi" od czasu powstania PO.

Od 2014 roku spór na linii Kaczyński - Tusk przeniósł się poza polską politykę, kiedy Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej. Powrócił do PO 3 lipca, kiedy po rezygnacji Borysa Budki z funkcji przewodniczącego partii, został wiceszefem ugrupowania (zgodnie ze statutem partii dzięki temu pełni obowiązki przewodniczącego).

RadioZET.pl/Rzeczpospolita