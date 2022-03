Kaczyński wrócił do katastrofy smoleńskiej. Wspomniał o pewnym dokumencie

Jarosław Kaczyński był pytany w Polskim Radiu 24 w związku ze zbliżającą się rocznicą katastrofy smoleńskiej o jego stwierdzenie w rozmowie z mediami Polska Press, że "pierwszy raz po zapoznaniu się z różnymi dokumentami może powiedzieć, że ma wyjaśnienie całości". Proszono go o wyjaśnienie, co to znaczy.

Jarosław Kaczyński powiedział, że "pierwszy raz po zapoznaniu się z różnymi dokumentami (red. dotyczącymi katastrofy smoleńskiej) może powiedzieć, że ma wyjaśnienie całości".

- To znaczy, że przez te lata mając osobiste przekonanie, że doszło do zbrodni, do zamachu, nie mogłem jednak złożyć tego wszystkiego razem w pewną całość. Ja mówię tutaj od strony technicznej. Nie mówię tutaj o winie. Mówię tylko o tym, żeby sobie odpowiedzieć jak to było, w jaki sposób do tego wszystkiego doszło, czyli krótko mówiąc jak dokonano tego wszystkiego, co wiąże się z zamontowaniem jakichś środków wybuchowych w samolocie, w jaki sposób to zostało odpalone - powiedział w Polskim Radiu 24.

Jarosław Kaczyński o katastrofie smoleńskiej: mam wyjaśnienie całości

- Dlatego też samolot, choć piloci zrobili wszystko, co trzeba, żeby (samolot) się podniósł, żeby zaczął zwiększać wysokość, zaczął opadać i w końcu jak to było z tym rozerwaniem samolotu. Dlaczego ciała zostały rozerwane w ten sposób, iż w żadnym wypadku nie da się tego wyjaśnić tymi przeciążeniami, które były związane z samym uderzeniem o miękką ziemię - dodał Kaczyński.

Jak dodał, o tym, że tego dnia na miejscu katastrofy ziemia była miękka przekonał się osobiście. Zauważył, że to "bardzo zmniejsza siłę uderzenia". - Mogę powiedzieć, że dzisiaj te wszystkie pytania uzyskały jakąś odpowiedź, i to zostało ujęte w pewnym dokumencie, który do tej pory nie był przedmiotem publicznej debaty, ale mam nadzieję, że niedługo się nim stanie - dodał wicepremier.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

RadioZET.pl/ Polskie Radio 24/ PAP