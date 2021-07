Jarosław Kaczyński wydał oświadczenie, klub PiS z nowym posłem. "Mamy większość"

Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w środę po południu wydał oświadczenie. Prezes PiS ogłosił powrót posła Arkadiusza Czartoryskiego w szeregi klubu PiS.

- Niedawno spotkaliśmy się i mogłem powiadomić, że nasz klub odzyskał połowę Sejmu. Dzisiaj z wielką radością mogę powiadomić, że to jest już większość, mamy już 231 posłów. Pan poseł Czartoryski wraca do naszego klubu - poinformował w środę Kaczyński.

Prezes PiS przekazał, że według jego rozeznania wszystko, co czyniono w sprawie Czartoryskiego, było "bezpodstawne, zakończyło się stwierdzeniem braku jakichś czynów, które by mogły uchodzić za nie tylko karygodne, ale także i naganne moralnie".

Arkadiusz Czartoryski wraca do klubu PiS. Kaczyński: chciałem przeprosić publicznie pana posła

- Chociaż tutaj nie było żadnych moich decyzji w tej sprawie, to chciałem, jako szef partii, a także jako wicepremier ds. bezpieczeństwa powiedzieć o tym i nawet przeprosić publicznie pana posła, bo rzeczywiście sprawy długo się ciągnęły, poszły zbyt daleko. Ale są jednocześnie dowodem na to, że u nas nie ma tej zasady, która jest u naszych przeciwników, że jeżeli ktoś jest od nas, to w ogóle nie ma żadnego problemu, każdy jest niewinny. Ale tutaj po prostu przesadzono, i to mocno - ocenił prezes PiS.

W piątek posłowie Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski ogłosili, że opuszczają klub PiS i powołują w Sejmie koło Wybór Polska. Po ich odejściu klub PiS liczył 229 osób, więc formalnie klub ten utracił większość w Sejmie.

Klub parlamentarny PiS ponownie posiadał 230 posłów po powrocie Lecha Kołakowskiego, który zasilił szeregi Partii Adama Bielana. - Klub PiS ma 230 posłów. Sądzę, ze niedługo będzie miał więcej - podkreślił w czwartek prezes PiS. Dodał, że "bardzo się cieszy" po dołączeniu Kołakowskiego do klubu PiS.

RadioZET.pl/PAP