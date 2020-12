Jarosław Kaczyński grozi dymisją tym członkom rządu, którzy twierdzą, że nie zaszczepią się przeciw koronawirusowi - informuje we wtorek tygodnik "Wprost". Prezes PiS ma bardzo rygorystycznie podchodzić do kwestii szczepień.

Jarosław Kaczyński ma zamiar wyrzucić z rządu każdego, kto zadeklaruje, że nie przyjmie szczepionki na koronawirusa – donosi we wtorek "Wprost", powołując się na informacje, przekazane przez anonimowe źródło z kręgów Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że szczepienia przeciw Covid-19 w krajach UE – w tym również w Polsce – rozpoczną się po świętach Bożego Narodzenia. Pierwsza dawka szczepionek ma zostać podana już 27,28 i 29 grudnia 2020 r. Jak z kolei informował minister zdrowia Adam Niedzielski, pierwszy transport ze specyfikiem produkcji firm BionTech i Pfizer przyjedzie do naszego kraju pod koniec tego miesiąca. Szczepienia mają być dobrowolne i bezpłatne. Określone grupy społeczne otrzymają je jednak w ścisłej kolejności. Pierwsze dawki przeznaczone są dla medyków i wszelkich pracowników służb medycznych, w dalszej kolejności są osoby szczególnie narażone na zakażenie – czyli np. seniorzy i mieszkańcy DPS-ów, oraz służby mundurowe.

Jarosław Kaczyński wyrzuci z rządu tych, którzy nie zaszczepią się przeciw koronawirusowi. Szokujące doniesienia

Według doniesień "Wprost", prezes PiS ma bardzo rygorystyczne podejście do szczepień. Osoby z bliskiego kręgu Kaczyńskiego mają twierdzić, że niewykluczone, iż szef partii sam przyjmie szczepionkę publicznie, w świetle kamer. Ma również grozić dymisją tym członkom rządu, którzy odmówią zaszczepienia się. Wśród nich mógłby znaleźć się wiceminister aktywów państwowych, Janusz Kowalski, który zapowiadał, że nie zamierza przyjąć szczepionki. Zachwalał też leczenie objawów koronawirusa amantadyną.

To nie koniec ustaleń "Wprost". Według tygodnika, po słowach Kowalskiego do Kaczyńskiego przyszedł sam Zbigniew Ziobro. Szef Solidarnej Polski miał wyjaśniać, że Kowalski nie chce się zaszczepić, ponieważ jest ozdrowieńcem. To jednak nie przekonało prezesa PiS, który mimo to nakazał szczepienie. Jak podaje gazeta, Kaczyński miał nakazać wiceministrowi aktywów państwowych usunięcie się z mediów.

W trakcie konferencje prasowej w Sejmie do powyższej kwestii odniosła się rzeczniczka PiS, Anita Czerwińska. Pytana o to, czy takie zapowiedzi ze strony Kaczyńskiego rzeczywiście padły odparła, że "nie było takich stwierdzeń".

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/wprost.pl