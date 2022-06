Jarosław Kaczyński żąda dymisji ministra Cieślaka. "Inaczej zostanie odwołany"

Chodzi o interwencję Michała Cieślaka ws. naczelniczki poczty w Pacanowie. Minister do spraw samorządu złożył donos na Agnieszkę Głazek. Stało się to po tym, jak 3 czerwca kobieta wdała się z nim w dyskusję na temat drożyzny.

Głazek powiedziała w TVN24, że gdy Cieślak przyszedł po odbiór listów, usłyszała, że jego asystentka zwraca się do niego “panie pośle”. - Skojarzyłam nazwisko, skojarzyłam człowieka i po prostu odezwaliśmy się do niego, żeby się odniósł do cen, do tej drożyzny, że to jest nie do pomyślenia - relacjonowała naczelniczka poczty w Pacanowie.

- Jest mi przykro, że ta sytuacja miała miejsce. Dziś pewnie tak bym się nie zachował. Pani naczelnik zareagowała bardzo agresywnie. Użyła wulgaryzmów. Nie będę przytaczał tych słów. Może zachowałem się zbyt impulsywnie - mówił w Sejmie Cieślak, komentując zajście.

Kaczyński reaguje na incydent w Pacanowie

Jarosław Kaczyński swoje spotkanie z mieszkańcami Sochaczewa rozpoczął od - jak mówił - sprawy, która bulwersuje dużą część opinii publicznej, czyli sprawy ministra Cieślaka. Szef PiS podkreślał, że jego ugrupowanie radykalnie różni się od politycznych przeciwników. - Oni by pewnie uważali, że wszystko jest w porządku, bo przecież dla nich nawet ludzie, którzy mają już rozprawę sądową są w porządku - mówił, zaznaczając, że nie chce wskazywać na nazwiska.

Wskazał, że PiS jest zupełnie inne i "dlatego już teraz mówię publicznie, że oczekuję od pana ministra, że się poda do dymisji". - Jak się nie poda, będzie odwołany - zaznaczył szef PiS. Zapowiedział, że za Cieślaka zostanie powołany inny minister z Partii Republikańskiej Adama Bielana.

Pracownica Poczty Polskiej będzie kontynuować pracę na dotychczasowym stanowisku. W środowym oświadczeniu spółka poinformowała, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w związku ze skargą klienta na zachowanie naczelniczki Urzędu Pocztowego w Pacanowie "nie stwierdzono zaistnienia przesłanek, mogących stanowić podstawę do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec naszej pracowniczki. "Oznacza to, że będzie nadal kontynuować pracę na dotychczasowym stanowisku i dotychczasowych warunkach" - czytamy.

Dyrektorem oddziału Poczty Polskiej w Kielcach, który ma administracyjny nadzór nad placówką pocztową w Pacanowie, jest członek Partii Republikańskiej Wojciech Stelmach. Wiceprezesem tej samej partii jest minister Michał Cieślak - dowiedział się reporter Radia ZET Rafał Miżejewski.

RadioZET.pl/Radio ZET/PAP/TVN24