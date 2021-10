Kaczyński zapowiada kolejną rewolucję w sądach. "Jeszcze większy chaos"

Jarosław Kaczyński zapowiedział kolejne zmiany w sądach. W sobotniej rozmowie w RMF FM przyznał, że w kolejnej reformie sądów, planowanej już w Polskim Ładzie, wszystkie sądy będą miały status sądów okręgowych. - I będziemy mieli Sąd Najwyższy - tu trwa jeszcze pewna dyskusja, ale generalnie rzecz biorąc, to będzie sąd niewielki, którego zadaniem będzie porządkowanie orzecznictwa - zaznaczył Kaczyński.

Tłumaczył, że w sądach "trzeba opanować anarchię i trzeba jednocześnie zlikwidować te instytucje, które całkowicie się nie sprawdziły". Do ostatniej z grup zaliczył powołaną za rządów PiS i ścigającą niezależnych sędziów Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Kaczyński zapowiada kolejne zmiany w sądach. "Jeszcze większy chaos"

Zapowiedź Kaczyńskiego, dotycząca kolejnych operacji w sądach, wzbudziła emocje opinii publicznej. "PiS nie ma żadnego pomysłu na to, jak poprawić pracę sądów, by sprawy zwykłych obywateli były rozstrzygane szybciej. Ma za to pomysł, jak w miejsce chaosu, który kreował w sądownictwie przez 6 lat, wprowadzić jeszcze większy chaos" – skomentował profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji UW.

Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek twierdzi, że PiS, robiąc kolejną rewolucję w sądach, wyczyści je z niepokornych sędziów. "To co zapowiada Kaczyński - spłaszczenie struktury sądów i «awansowanie» sędziów to zwykła czystka. Każdy sędzia będzie miał w głowie zapowiedzianą «weryfikację». To dalsze pogłębianie chaosu prawnego na szkodę obywateli. Nikt już nie będzie miał pewności czy wyrok będzie ważny" – napisał na Twitterze.

Inne zdanie ma prof. Norbert Maliszewski z Rządowego Centrum Analiz. "Spłaszczenie struktury sądów powszechnych, zmniejszenia ich kognicji, to tematy gorące w wielu krajach UE. Zmiany potrzebne i dyskutowane nie tylko w Polsce" – stwierdził Maliszewski.

RadioZET.pl/Rmf24.pl/Twitter.pl