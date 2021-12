Jarosław Kaczyński zostanie nowym premierem? "Dzięki niemu wygramy wybory"

- Moim marzeniem jest, żeby Jarosław Kaczyński był wicepremierem jak najdłużej, a najlepiej, żeby został premierem - mówi w rozmowie z polsatnews.pl Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. Według polityka, objęcie przez Kaczyńskiego funkcji szefa rządu to recepta na wyborczy sukces obozu Zjednoczonej Prawicy.

Kilka miesięcy temu pojawiła się informacja, że Jarosław Kaczyński zamierza skupić się na kierowaniu partią i na początku 2022 roku odejdzie z rządu. Prezes PiS został wicepremierem ds. bezpieczeństwa na jesieni 2020 roku. Nieoficjalnie był to jeden z warunków ówczesnych koalicjantów PiS, którzy nie byli zadowoleni ze zbyt silnej pozycji Mateusza Morawieckiego i niezadowalających założeń umowy koalicyjnej.

Kaczyński miał poinformować polityków PiS o chęci wyjścia z rządu podczas posiedzeniu klubu. - Prezes wskazywał, że ze względu na funkcję wicepremiera w siedzibie partii pojawia się raz na tydzień i że jest to niewystarczające - powiedział PAP jeden z posłów PiS.

Kaczyński premierem? "To moje marzenie"

W obozie Zjednoczonej Prawicy coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że Kaczyński powinien pozostać w rządzie, i że nie należy spodziewać się jego dymisji na początku 2022 roku. W rozmowie z polsatnews.pl poseł Janusz Kowalski poszedł nawet dalej, wskazując, że Kaczyńskiemu należy się znacznie więcej.

- Moim marzeniem jest, żeby Jarosław Kaczyński był wicepremierem jak najdłużej, a najlepiej, żeby został premierem, bo dzięki niemu wygramy wybory- skomentował Kowalski.

W sejmowych kuluarach od dawna mówi się o konflikcie Zbigniewa Ziobro z Mateuszem Morawieckim. Politycy Solidarnej Polski bardzo często otwarcie krytykują Morawieckiego za jego politykę wobec Unii Europejskiej, w tym m.in. za brak weta wobec unijnego budżetu w 2020 roku i zgodę na założenia unijnej polityki klimatycznej. Nie jest tajemnicą, że ziobryści najchętniej widzieliby na funkcji premiera właśnie Jarosława Kaczyńskiego.

"Co mamy powiedzieć teraz wyborcom, skoro nasz rząd realizuje politykę, która była w programie Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska?" – powiedział w marcu 2021 roku Zbigniew Ziobro w rozmowie z Tygodnikiem "Sieci". "PiS od zawsze, przez lata głosiło, że polityka klimatyczna to błąd i zagrożenie dla Polski. I teraz na to się zgadzamy? Zdecydowanie uważam, że nie należało zmieniać kursu" – ocenił.

RadioZET.pl/ polsatnews.pl