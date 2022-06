"Szanowni Państwo, chciałbym wszystkich bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i nigdy się już nie powtórzy. W ramach zadośćuczynienia wpłacę 5000 zł na rzecz Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych Amber" - napisał na Twitterze Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej. Według policji, poseł jechał na rowerze pod wpływem alkoholu. Nie chciał jednak poddać się badaniu alkomatem i zasłonił się legitymacją poselską. Nagranie ze zdarzenia jako pierwsza pokazała TVP.

Mundurowi wyjaśniali mu, że zatrzymują go do kontroli z powodu stanu technicznego roweru. Sterczewski nie włączył tylnego światła, a w przednim - jak powiedział - wyładowała mu się "bateryjka". Po wymianie zdań z posłem jeden z policjantów zwrócił się do drugiego, aby zapisał w notatce, że od posła "jest wyczuwalna bardzo silna woń alkoholu". Sterczewski w czasie interwencji został zapytany, czy spożywał alkohol, jednak na filmie nie słychać wyraźnie jego odpowiedzi.

Sterczewski jechał rowerem pod wpływem alkoholu

"W związku ze swoją nieprzepisową jazdą na rowerze, wysłałem zgłoszenie do Komendy Policji w Poznaniu z wnioskiem o wyjaśnienie sytuacji, dobrowolne uchylenie immunitetu i pociągnięcie do odpowiedzialności. Mój pełnomocnik ustala termin złożenia wyjaśnień. Raz jeszcze, przepraszam" - napisał na Twitterze poseł K.

Do sprawy odniosła się już Komenda Główna Policji. - Przygotowujemy wniosek do marszałek Sejmu dotyczący wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Franciszka Sterczewskiego - poinformował rzecznik KGP inspektor Mariusz Ciarka.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS powiedział dziennikarzom, że zdarzenie ze Sterczewskim to przykład nadużywania immunitetu poselskiego. - Z tego co słyszałem, to zrzekł się immunitetu. Mam nadzieję, że zachowa się przyzwoicie. Immunitet nie powinien być wykorzystywany w takich sytuacjach, no ale takich mamy posłów - stwierdził.

Internauci kpią: "Kaczyński broni Sterczewskiego?" [WIDEO]

W mediach społecznościowych Sterczewski był mocno krytykowały zarówno z prawej jak i lewej strony. "Jechał zygzakiem, na rowerze, bez świateł, po alkoholu. Nie wykonywał poleceń interweniującego policjanta, odmówił badania alkomatem i zasłaniał się legitymacją poselską. Mamy wreszcie idealnego kandydata na ministra transportu w gabinecie cieni PO" - napisał wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

Internauci przypomnieli jednak nagranie z 2007 roku. Podczas rozmowy z dziennikarzami prezes PiS Jarosław Kaczyński bronił Wojciecha Dąbrowskiego, byłego wojewody mazowieckiego związanego z PiS, który jechał na rowerze mając 0,75 promila alkoholu we krwi. Sąd warunkowo umorzył wówczas postępowanie na dwa lata.

- Jeżeli ktoś by jeździł pod wpływem alkoholu samochodem, to by stracił stanowisko, ale ponieważ on jechał, wypiwszy jedno piwo, rowerem, to wobec tego sprawa była tak drobna, że sąd ją umorzył. W związku z tym nie widzę powodów, aby kogoś pozbawiać praw obywatelskich - mówił Kaczyński.

RadioZET.pl