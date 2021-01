Joanna Mucha dołącza do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni

Joanna Mucha - dotychczas posłanka Platformy Obywatelskiej - dołącza do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. - Zdecydowałam się przyłączyć do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni - miała ogłosić w środę, cytowana przez PAP. Polityk ogłosiła swój transfer podczas konferencji prasowej. - Moje drogi z PO od jakiegoś czasu się rozchodziły - mówiła Mucha. Wcześniej w mediach pojawiły się nieoficjalne informacje na temat możliwego odejścia posłanki z PO na rzecz członkostwa w ruchu Hołowni.

Joanna Mucha z PO dołącza do Polska 2050 Szymona Hołowni

"Dziś na pokładzie parlamentarnym Polska 2050 witamy Joannę Muchę. Wspólnie z Jackiem Burym stworzymy koło parlamentarne" - napisała na Twitterze Hanna Gill-Piatek z ruchu Hołowni. Przypomnijmy, że w poniedziałek senator Jacek Bury również odszedł z klubu KO i dołączył do ruchu Polska 2050. Bury powiedział we wtorek w TVN24, że zmodyfikowałby program 500 Plus. - Nie chciałbym, żeby 500 Plus zniechęcało do pracy. Moim zdaniem powinno ono zachęcać do pracy - stwierdził.

Hołownia do wypowiedzi Burego odniósł się na Twitterze. Podkreślił, że wypowiedź Burego jest jego osobistą opinią, która w żaden sposób nie jest elementem programu Polski 2050.- Dodatkowo w mojej osobistej opinii nie ma w tej chwili potrzeby zmiany formuły programu 500+ - oświadczył Hołownia. Bury zapytany przez PAP, czy podtrzymuje swoje zdanie na temat 500 Plus zaznaczył, że w żadnym wypadku nie popiera likwidacji tego programu. - Zabrać go nie można, bo raz dane rzeczy zostają i trzeba to szanować - powiedział senator. "Chyba że państwo będzie bankrutować - dodał. Senator przyznał, że jest zwolennikiem "delikatnej modyfikacji" 500 Plus, aby - jak mówił - "nie było świadczeniem, które zniechęca do pracy".

