Zaskakujące słowa posłanki Lewicy. "Co piąty mężczyzna jest analfabetą"

Joanna Scheuring-Wielgus zaskoczyła słuchaczy i prowadzącą program Gość Radia ZET Beatę Lubecką stwierdzeniem, że w Polsce co piąty mężczyzna to analfabeta. Posłanka Lewicy powołała się na bliżej nieokreślone badania organizacji, której nazwy także nie mogła sobie przypomnieć.

– W tym raporcie mówiono np. o tym, że mężczyźni są gorzej wykształceni niż kobiety. To akurat wiedziałam. Ale też, że mężczyźni gorzej dbają o swoje zdrowie. Że co piąty mężczyzna jest analfabetą, a co dziesiąta kobieta - wyliczała Scheuring-Wielgus.

Scheuring-Wielgus w Radiu ZET: co piąty Polak to analfabeta

Na te słowa sporym zdziwieniem zareagowała Beata Lubecka. – Ale przepraszam w Polsce czy na świecie? - zapytała. Posłanka Lewicy utrzymywała, że chodzi o Polskę. – Nie znałby alfabetu? Co piąty mężczyzna? Przecież edukacja jest powszechna. Czyli 20 procent mężczyzn w Polsce to analfabeci? - dopytywała dziennikarka. Joanna Scheuring-Wielgus przekonywała, że "tak to zostało przedstawione" i ją to "zaciekawiło".

Jak wyglądają prawdziwe statystyki na temat analfabetyzmu w Polsce? W 1921 roku było w naszym kraju 33,1 proc. analfabetów. Z kolei w 1931 roku wskaźnik ten zmniejszył się do 23,1 proc. Po II wojnie światowej liczbę analfabetów szacowano na ok. 3 mln (7,8 proc.). W 1960 roku powszechny spis ludności wykazał wśród osób powyżej 50. roku życia 645 tysięcy analfabetów całkowitych i 270 tysięcy półanalfabetów. W 1988 roku w Polsce wskaźnik analfabetyzmu wyniósł 2 proc, zmniejszając się w 2003 do 0,2 proc. Według aktualnych danych liczba analfabetów w Polsce to ok. 76 tys. osób, czyli 0.2 proc.

W zależności od stopnia i zakresu analfabetyzmu istnieje jego pięć rodzajów: całkowity i połowiczny, a także wtórny, społeczny i funkcjonalny. Analfabeta całkowity nie potrafi w ogóle czytać i pisać. Półanalfabeta ma pewne umiejętności w zakresie czytania i pisania, ale nie potrafi ich w pełni wykorzystać. Analfabetyzm wtórny przejawia się brakiem umiejętności czytania i pisania u osób, które już kiedyś umiały czytać i pisać. Analfabetyzm społeczny przejawia się u osoby posiadającej umiejętność czytania i pisania, ale zamkniętej na sprawy świata i środowiska. Analfabetyzm funkcjonalny jest niezdolnością rozumienia tekstów pisanych, które najczęściej występują w codziennym otoczeniu, brakiem umiejętności niezbędnej do zrozumienia i wypełnienia dokumentów i formularzy, jakimi człowiek powinien posługiwać się w codziennym życiu.

Z badań przeprowadzonych przez PISA i OECD wynika, że co szósty polski magister to analfabeta funkcjonalny. Jak się okazuje 40 proc. Polaków nie rozumie tego, co czyta, a kolejne 30 proc. rozumie, ale w niewielkim stopniu. Oznacza to, że mają problem m.in. z odczytaniem rozkładu jazdy pociągów czy mapki pogodowej.

