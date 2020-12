Joanna Scheuring-Wielgus została zaatakowana podczas niedzielnego Strajku Kobiet i przedsiębiorców. Posłanka Lewicy rozmawiała na ten temat z "Wysokimi Obcasami". Do ataku miało dojść przy ulicy Mickiewicza pod domem prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego.

Stanęłam, żeby zrobić zdjęcie kordonu policji, i w pewnym momencie ktoś mocno uderzył mnie z tyłu w plecy. Wyraźnie poczułam, że uderzono mnie jakimś przedmiotem. Odwróciłam się i okazało się, że zaatakowała mnie starsza pani. Torebką – relacjonowała polityk, która w trakcie niedzielnych demonstracji pomagała protestującym. - Dowiedziałam się, że jestem komunistką, że źle zachowujemy się na ulicach i że to wszystko, co się dzieje, to moja wina - mówiła gazecie.

Joanna Scheuring-Wielgus zaatakowana na Strajku Kobiet. "Uderzono mnie"

"Kolejny przypadek agresywnego zachowania w trakcie trwającego protestu. Tym razem policjanci wykonują czynności z kobietą, która miała uderzyć torebką Panią Poseł Scheuring-Wielgus. Wyjaśniamy okoliczności sprawy" - napisano na Twitterze policji.

Na początku Strajk Kobiet oraz Strajk Przedsiębiorców przemaszerowały z centrum stolicy z ronda Dmowskiego na Żoliborz, pod dom prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Tam również ustawiły się kordony policji, która blokowała dalsze przejście manifestującym. Następnie protest przeniósł się pod Komendę Stołecznej Policji. Doszło do kilku zatrzymań. Jak relacjonowali reporterzy, policja wyłapywała demonstrujących i wywoziła ich na komendy.

