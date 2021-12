Joanna Senyszyn we wtorek opuściła klub Lewicy i przeszła do nowo utworzonego koła Polskiej Partii Socjalistycznej. Posłanka w środę zaliczyła wpadkę w Sejmie. Anna Maria Żukowska z Lewicy zrobiła jej zdjęcie, na którym widać, że trzyma instrukcję do głosowania Koalicji Obywatelskiej. Senyszyn znalazła wytłumaczenie, chociaż posłanki z jej dawnego klubu wątpią w jego prawdziwość.