„Hola, hola, panie ministrze”. Owsiak uderza w Szumowskiego, PiS odpowiada

„Zanim Pan pójdzie leczyć chorych Polaków, proszę pilnie doprowadzić do wyjaśnienia nieprawdopodobnego zakupu przez Pana resort respiratorów za ponad 200 milionów złotych. (...) Potem spokojnie może się Pan dymisjonować". Tak Jurek Owsiak odniósł się do dymisji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Te słowa skomentował już wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Łukasz Szumowski ogłosił we wtorek po południu swoją dymisję, co budzi wiele pytań - zwłaszcza w świetle kontrowersji i afer, które miały miejsce w ostatnich miesiącach w jego resorcie. Nagłą decyzję byłego już ministra zdrowia skomentował na Facebooku m.in. Jurek Owsiak.

„Szanowny Panie ministrze, hola, hola. Zanim Pan pójdzie leczyć́ chorych Polaków, proszę̨ pilnie doprowadzić́ do wyjaśnienia nieprawdopodobnego zakupu przez Pana resort respiratorów za ponad 200 milionów złotych” – napisał. „Jako prezes Fundacji WOŚP wiem, jaka jest odpowiedzialność́ za pieniądze, w moim przypadku społeczne, w Pana przypadku publiczne. Proszę więc nie zostawiać́ żadnego pola domysłom i wraz ze swoim uśmiechniętym zastępcą na cito rozliczyć́ te zakupy. A potem... spokojnie może się Pan dymisjonować” – skomentował Owsiak.

Owsiak dodał przy tym, że jeśli chodzi o sam powrót Szumowskiego do wykonywania zawodu, będzie to korzystne dla polskiej służby zdrowia. - Odzyskamy doskonałego kardiologa, jeśli wróci do zawodu - napisał szef WOŚP.

Do słów prezesa Orkiestry odniósł się już wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Oczywiście trudno, żeby w kontekście Ministerstwa Zdrowia nie pojawiło się nazwisko Jerzego Owsiaka, czy to in plus, czy in minus – powiedział w „Wirtualnej Polsce”. - Jednak myślę, że przy wszelkich dokonaniach, to jego perspektywa patrzenia na to, jak funkcjonuje ministerstwo, jest nieco inna i niepełna – dodał. - Kończy swoją misję jeden z najlepszych ministrów po 89 roku. Te wszystkie ataki i wydumane afery były tylko wyrazem bezsilności – powiedział polityk.

