Jurek Owsiak napisał list do Kingi Dudy. Szef WOŚP opisał obecne problemy służby zdrowia, nawiązał do ostatniej aktywności głowy państwa w mediach społecznościowych i zwrócił się do córki prezydenta z nietypową propozycją.

Jurek Owsiak napisał list do córki prezydenta RP, Kingi Dudy. Prezes WOŚP wystosował swój apel na Twitterze. Zwrócił w nim przede wszystkim uwagę na obecną sytuację systemu ochrony zdrowia i skomentował ostatni wpis głowy państwa na Twitterze. Przypomnijmy: prezydent apelował o pomoc charytatywną dla mężczyzny, który cierpi na złośliwą postać nowotworu. "Miałem dziś poruszające spotkanie. Podeszła do mnie młodziutka dziewczyna, prosząc o wsparcie dla swojego Ojca. Rozdawała na ulicy ulotki z prośbą o pomoc. My z Agatą już się przyłączyliśmy. Jeśli możecie, rozważcie. Każdy gest się liczy. Z góry dziękuję!" - napisał w sobotę Andrzej Duda.

Jurek Owsiak nawiązał do apelu o włączenie się w zbiórkę charytatywną. "Dzień dobry, zacznę od tego, że doceniam Twoją społeczną funkcję doradcy Prezydenta RP. Sam bardzo polegam na radach moich dorosłych córek, a nawet potrafię wsłuchać się w opinie moich wnuczek – często dają mi dużo do myślenia" - napisał na wstępie. "Twój Tata na Twitterze przedstawił apel rodziny, która prosi o pomoc – potrzebuje środków na walkę z chorobą nowotworową głowy rodziny. Z takimi prośbami my, jako Fundacja WOŚP, spotykamy się codziennie. Dotyczą one Polaków w każdym wieku, którzy po prostu walczą o swoje życie, często zagrożone nie tylko brakiem dostępu do bardzo drogich terapii, ale od paru lat także coraz większymi trudnościami związanymi z dotarciem i skorzystaniem z przysługującej Obywatelom narodowej służby zdrowia" – zaznaczył Owsiak. Dodał, że celem fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest przede wszystkim niesienie pomocy takim ludziom poprzez zakup niezbędnego sprzętu. Wspomniał o tym, że WOŚP leczeniu chorób nowotworowych u dzieci poświęciła łącznie pięć edycji zbiórki. "Kupiliśmy blisko 400 urządzeń za 148 096 487,59 złotych, wspierając 80 punktów diagnostyki onkologicznej" uściślił.

Jerzy Owsiak napisał list do Kingi Dudy

W dalszej części listu odniósł się do przekazania 2 miliardów złotych – które miały zostać przeznaczone na onkologię – telewizji publicznej. "Kilka miesięcy temu, Kingo, była szansa, aby Twój Tata mógł w sposób wyjątkowy i jedyny pomóc onkologii – chodzi o 2 miliardy złotych, które dodatkowo i nagle, jak z nieba, zostały przekazane przez większość sejmową dla Polskiej Telewizji Publicznej, a mogły być jednym podpisem zawetowane, właśnie przez Twojego Tatę. Zgodnie z propozycją mniejszości sejmowej, mogły być przekazane na wsparcie onkologii" – kontynuował szef WOŚP. Jak dodał, "te 2 miliardy może spowodowałyby, że rodzina szukająca pomocy znalazłaby ją w ramach powszechnej opieki zdrowotnej".

Na koniec wyszedł do Kingi Dudy z nietypową propozycją. "Jeśli chciałabyś więcej wiedzieć o bolączkach polskiej służby zdrowia, a także super działaniach organizacji pozarządowych, to serdecznie zapraszam do nas do Fundacji – właśnie przygotowujemy się do 29. Finału i dodatkowa para wolontariackich rąk do pomocy zawsze się przyda" – stwierdził.

RadioZET.pll/Facebook/Twitter