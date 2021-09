Bruksela wstrzymała Polsce wypłaty? Morawiecki: Nikt nie będzie nas pouczał

– Nie mamy żadnych oficjalnych komunikatów z Komisji Europejskiej na temat wstrzymania pieniędzy z Funduszu Odbudowy – powiedział w piątek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Odniósł się w ten sposób do pogłosek, że KE wstrzymała wypłatę środków z Funduszu Odbudowy dla Polski w związku z podnoszonymi przez rząd PiS wątpliwościami dotyczącymi nadrzędności prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym. Głos w tej sprawie zabrał premier. "Nikt nie będzie nas pouczał czym jest demokracja i praworządność" - napisał na Facebooku Mateusz Morawiecki.

Komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni stwierdził w środę podczas posiedzenia komisji ekonomiczno-budżetowej Parlamentu Europejskiego, że przyczyną przeciągających się negocjacji z Warszawą na temat polskiego Krajowego Planu Odbudowy jest kwestia dyskusji na temat wyższości prawa unijnego nad krajowym, która właśnie toczy się w Polsce. Pojawiły się informacje, że KE wstrzymała wypłatę 58 mld euro, które przysługują Polsce w ramach Funduszu Odbudowy. – Nie mamy żadnych oficjalnych komunikatów z KE na temat wstrzymania pieniędzy z Funduszu Odbudowy – zaprzeczył wiceminister Buda w TV Republika.

KE wstrzymała wypłatę środków z FO dla Polski? Wiceminister Buda zaprzecza

Służby prasowe Komisji Europejskiej poinformowały, że "Komisja kontynuuje ocenę polskiego Krajowego Planu Odbudowy na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Odbudowy i Odporności". KE podkreśliła, że słowa komisarza "odzwierciedlają stanowisko Komisji dotyczące kwestii nadrzędności prawa UE nad prawem krajowym, które jest dobrze znane i ma zastosowanie we wszystkich dziedzinach".

Pieniądze na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce mają być przyznawane na podstawie krajowych planów odbudowy. Komisja Europejska zatwierdziła dotąd plany złożone przez 18 państw wspólnoty. Wśród państw oczekujących na akceptację KPO są jeszcze Polska i Węgry.

Wiceminister Waldemar Buda stwierdził, że Polska wywiązała się ze wszystkich terminów w połowie lipca. Dodał, że proces zatwierdzania KPO ma specjalną procedurę. – Liczymy, na decyzje we wrześniu – powiedział wiceminister. Jak zaznaczył, z Funduszu Odbudowy do Polski trafi 58 mld euro. – To ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Te pieniądze trafią na budowę żłobków, dróg, na nowe połączenia kolejowe, szpitale i wiele innych dziedzin życia społecznego – wymieniał Buda.

Do sprawy odniósł się również premier Mateusz Morawiecki. "Nikt nie będzie nas pouczał czym jest demokracja i praworządność, gdyż Polska ma bardzo długą i szlachetną historię walki z wszelkiego rodzaju totalitaryzmami i despotami" – napisał na Facebooku.

RadioZET.pl/PAP