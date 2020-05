Minister zdrowia Łukasz Szumowski zrobił dla Polski bardzo wiele dobrego w tym bardzo trudnym czasie – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Jarosław Kaczyński. Zdaniem prezesa PiS oskarżenia wobec ministra zdrowia są po prostu krzywdzące.

- To jest coś, co się dzisiaj określa hejtem. To atak na człowieka, który rzeczywiście stał się ikoną skutecznej walki z koronawirusem – powiedział PAP Kaczyński. Szef partii rządzącej podkreślił, że na przykładzie rozprzestrzeniania się koronawirusa na zachodzie Europy widać wyraźnie, że Szumowski jest skuteczny. - To przyniosło panu ministrowi ogromny wzrost zaufania społecznego, do poziomu 70 procent. To rzadko osiągane wyniki. Przez ostatnie trzydzieści lat, może trzech, czterech polityków, wzniosło się na ten poziom. I w związku z tym, jak sądzę, jest ten wściekły atak. A naprawdę nie ma do tego powodu – stwierdził Kaczyński.

"Szumowski nie miał z tym nic wspólnego"

Przypomnijmy, że "Gazeta Wyborcza" podała w poniedziałek, że zanim Szumowski wszedł do rządu, był udziałowcem dwóch z wielu spółek, których założycielem był jego starszy brat - Marcin Szumowski. Chodzi o firmy Vestera i Szumowski Investments. W czerwcu 2017 roku, kilka miesięcy po tym, jak został wiceministrem nauki, Szumowski miał pozbyć się udziałów w spółkach, które następnie przejęła jego żona - Anna Szumowska. Najwięcej, jak podaje gazeta, warte były udziały Szumowskiego w spółce Vestera, czyli 87 tysięcy udziałów, wartych 4 mln 390 tys. złotych. Spółka Szumowski Investments jest jednym z udziałowców OncoArendi Therapeutics, której prezesem jest Marcin Szumowski. Według ustaleń "Faktu", w latach 2017–2020 spółka Marcina Szumowskiego otrzymała z publicznych środków co najmniej 74 miliony złotych z dotacji i grantów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ktore podlega Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prezes PiS przyznał w środowym wywiadzie, że brat ministra faktycznie prowadzi "firmę badawczą związaną z przedsięwzięciami medycznymi", a firma uzyskiwała granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), ale: „żeby było jasne - Szumowski jako wiceminister nie miał nic wspólnego z NCBR”. Co więcej – jak mówił Kaczyński - firma brata Szumowskiego za rządów Platformy Obywatelskiej otrzymała znacznie więcej dotacji. - Mówienie tu o jakichkolwiek nadużyciach jest śmiechu warte – podsumował prezes PiS.

"Hejt na Szumowskiego to część kampanii"

Kaczyński zarzucił opozycji nieczyste zagrania. Jego zdaniem „hejt” na szefa resortu zdrowia to nic innego jak próba kompromitacji PiS, a tym samym atak na Andrzeja Dudę przed wyborami prezydenckimi. - To wszystko składa się w jedną całość. Oskarżenia wobec ministra Szumowskiego są niesprawiedliwe, nie są oparte na faktach i faktom wprost i bardzo ostro przeczą – powiedział Kaczyński. Jak dodał, „to jest część kampanii, która ma obrzydzić ludzi, którzy pomogli polskiemu społeczeństwu i na pewno uratowali bardzo wielu ludzi od śmierci”.

Kaczyński raz jeszcze stanął w obronie Szumowskiego i zapewnił, że minister zdrowia ma jego pełne poparcie. - Uważam, że zrobił dla Polski bardzo wiele dobrego w tym bardzo trudnym czasie. I jeszcze przed wybuchem epidemii, przed tymi atakami, wiedziałem, że jego sytuacja majątkowa i materialna jest nie taka, jaką niektórzy próbują mu przypisać. Tylko nieporównywalnie bardziej skromna. Warto tu przypomnieć, że sam minister zdrowia twierdzi, że w kwestii majątku „nie ma nic do ukrycia”. Łukasz Szumowski wypełnił właśnie nowe oświadczenie majątkowe, twierdząc, że pierwsze było „podobno nieczytelne”.

RadioZET.pl/PAP