Jarosław Kaczyński mówił w Jedliczach, że PiS "nie jest partią aniołów i różne rzeczy mogą się zdarzyć". - Tylko my z góry zakładamy, że będziemy na to ostro reagować i ostro na to reagujemy - tłumaczył.

Jak przypomniał "choćby ostatnio pewien młody poseł, że tak powiem: nie dał rady - to już można powiedzieć wisi, znaczy został zawieszony w prawach członka partii, choć zdaje się do domu było już niewiele".

Kaczyński żartował z pijanego posła: do domu było niewiele

- W polityce trzeba przede wszystkim nie pić - mówię o piciu nadmiernym, nie upijać się, a po drugie trzeba też mieć trochę szczęścia - dodał.

Kaczyński miał na myśli ostatni incydent związany z posłem Przemysławem Czarneckim, który pijany trafił na izbę wytrzeźwień. Ratownicy medyczni mieli odnaleźć go, gdy leżał na ulicy, przy jednym z przystanków w Wilanowie.

Rzecznik PiS Radosław Fogiel informował PAP, że prezes Kaczyński podjął decyzję o zawieszeniu w prawach członka partii posła Czarneckiego. "Przepraszam. Taka sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć. Przyjmuję wszystkie konsekwencje z nią związane" - napisał na Twitterze zawieszony poseł. Jak dodał: "W sposób szczególny przeprosiny kieruję do osób, których zaufanie zawiodłem".

Podczas wystąpienia w Jedliczach Kaczyński żartował także z osób LGBT, co jest już stałym elementem jego kampanii objazdowej po Polsce. - Nie chcemy takich sytuacji, że 12-latki ogłaszają się lesbijkami. Jak stwierdzenia, że każdy z państwa i ja także mógłby w każdym momencie oświadczyć, że jest innej płci. Na przykład pan europoseł mógłby w pewnym momencie powiedzieć, że ja jestem Małgosia - mówił. Po tych słowach sala zareagowała śmiechem.

RadioZET.pl