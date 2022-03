Kaczyński: nie chcemy łamać Konstytucji, dlatego chcemy ją zmienić

- My nie chcemy łamać konstytucji i w związku z tym chcemy wprowadzić pewien wyjątek odnoszący się do sytuacji nadzwyczajnej, m.in. wojennej – stwierdził Jarosław Kaczyński, argumentując za wprowadzeniem do polskiej ustawy zasadniczej zmian zaproponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość.

Wojna w Ukrainie przyspieszyła prace nad ustawą o obronie ojczyzny, która zakłada skokowe zwiększenie nakładów na obronność o 50 procent. Prawo zostało przyjęte bez poprawek przez Senat, a prezydent Duda złożył już swój podpis, dzięki czemu może wejść w życie.

W celu zapewnienia odpowiednich funduszy na siły zbrojne Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało zmienienie Konstytucji. Obóz rządzący chce usunięcia ograniczeń w zadłużaniu państwa na wydatki obronne oraz wprowadzenia zmian niezbędnych według PiS do umożliwienia konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów. - Każdy, kto nie będzie chciał podnieść ręki za tą zmianą, będzie się jakoś do tych zbrodni dokładał – stwierdził Kaczyński, przypominając o toczącej się wojnie w Ukrainie.

Ustawa o obronie ojczyzny zakłada wyraźne zwiększenie wydatków na obronność. Od 2023 roku Polska będzie wydawać na armię 3 procent PKB. Prawo jest już przyjęte, PiS zaczął więc szukać pieniędzy na zwiększone wydatki. Pojawił się pomysł wyłączenia zadłużenia na cele obronne z zapisanego w Konstytucji progu bezpieczeństwa mającego chronić bezpieczeństwo finansowe kraju. Pomysł zaprezentował w rozmowie w Polskim Radiu 24 Jarosław Kaczyński, wicepremier do spraw bezpieczeństwa.

- Chcemy, aby sumy, które są wydawane na potrzeby obronne nie były zaliczane do tych 55 proc. PKB. To próg ostrzegawczy, a później 60, to próg ostateczny, którego przekroczenie wymagałoby natychmiastowego zrównoważenia budżetu, a więc bardzo daleko idących cięć, albo ogromnego podniesienia podatków, a więc potężnego uderzenia właściwie we wszystkie dziedziny życia. Dlatego chcemy, by Konstytucja została zmieniona – stwierdził Kaczyński.

W KPRM odbyło się spotkanie z wszystkimi ugrupowaniami parlamentarnymi, którym przedstawiono propozycję zmiany Konstytucji. Jako jeden z powodów podano także chęć ustanowienia możliwości konfiskowania majątków rosyjskich oligarchów. Do propozycji opozycja podeszła sceptycznie, wskazując że nie dostała żadnych propozycji na piśmie oraz przypominając liczne „wrzutki” PiS do ustaw, na przykład „bezkarność urzędniczą” w prawie mającym umożliwić udzielanie bardziej kompleksowej pomocy uchodźcom z Ukrainy.

- Spotkanie nie przyniosło jakiegoś jednoznacznego wyniku. Chcemy przedłożyć te zmiany. Jeżeli ktoś chce w tym momencie pomóc, a nie przeszkadzać temu wszystkiemu, co musimy uczynić w dziedzinie zbrojeń, to powinien te zmiany poprzeć – zaznaczył prezes PiS.

Gdybyśmy przeprowadzili to bez zmiany w konstytucji, byłoby to z tą Konstytucją sprzeczne. My nie chcemy łamać Konstytucji i w związku z tym chcemy wprowadzić pewien wyjątek odnoszący się do sytuacji nadzwyczajnej m.in. wojennej. Jarosław Kaczyński

Kaczyński dodał, że „konfiskata to jest jeden z elementów nacisku na Rosję, by ona zaprzestała agresji. To jest droga do ratowania życia ludzi, dzieci, kobiet, bezbronnych cywilów, którzy dziś giną na Ukrainie”. I ogłosił, że „każdy, kto nie będzie chciał podnieść ręki za tą zmianą, będzie się jakoś do tych zbrodni dokładał”.

