Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu tygodnikowi "Sieci". Cała rozmowa ma się ukazać w poniedziałek, aczkolwiek portal wPolityce.pl publikuje już jej fragmenty. Kolejny, opublikowany w weekend, dotyczy prób poszerzania koalicji rządowej oraz relacji prezesa PiS z Pawłem Kukizem, liderem Kukiz'15, o którym coraz częściej spekuluje się, że wraz z kilkoma posłami ze swojego koła mógłby dołączyć do obozu Zjednoczonej Prawicy.

Kaczyński o Kukizie: bardzo go polubiłem

Tygodnik "Sieci" przytacza Kaczyńskiemu zakulisowe informacje, że "PiS pracuje nad poszerzeniem poparcia w parlamencie dla rządu, przyciągnięciem posłów niezrzeszonych czy z innych ugrupowań, tak aby zmniejszyć zależność od jednego z koalicjantów", a także, że "padają liczby: w orbicie obozu rządowego ma być już 240 posłów".

W tym kontekście prezes PiS został zapytany, czy to prawda, odpowiedział: "Tak mniej więcej to wygląda, ale dopóki to nie jest na stole, sprawdzone w boju, to nie ma sensu o tym mówić". Zapytany, czy formalne poszerzenie koalicji na przykład o inny podmiot było kiedykolwiek realne, prezes Kaczyński stwierdził: "Tu jest różnica zdań pomiędzy mną a innymi bardzo ważnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości".

Niektórzy uważali pewne opcje za możliwe, choć dzisiaj już chyba zrezygnowali z tego przeświadczenia. Ja uważałem, że to niemożliwe, bo jestem w polityce dłużej niż oni. Chociaż są tam osoby przychylne takim pomysłom, to mają za słabą pozycję, by zmienić główną linię swojej formacji Jarosław Kaczyński

Prezes PiS pytany, czy da się rządzić z Pawłem Kukizem, odparł: "Mam nadzieję, że są sprawy, w których możemy współdziałać". - Pytanie zasadnicze dotyczy tego, czy będzie chciał pracować w ramach stabilnego porozumienia politycznego - stwierdził. - Osobiście bardzo go polubiłem. Kiedyś, po dłuższym spotkaniu przy kolacji i po kilku lampkach, powiedział mi nawet, że ładnie śpiewam. Tym już całkowicie pozyskał moją sympatię - dodał.

W rozmowie padło także pytanie o Lewicę i prowadzący ją stwierdził, że "podczas głosowania nad Krajowym Planem Odbudowy stało się jednak w Polsce coś ważnego". Prezes PiS przyznał tu rację. - Tak, stało się coś ważnego, doceniam to, ale jesteśmy jednak z antypodów politycznych i musimy to brać pod uwagę - zaznaczył.

RadioZET.pl/PAP