Kaczyński o grupie "spiskowców" przeciw Morawieckiemu. "Sam byłem inicjatorem"

Jarosław Kaczyński został zapytany o doniesienia o grupie polityków PiS spiskującej przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. – Jest w tym wszystkim sporo operacji medialnej naszych przeciwników, ale jest i trochę prawdy – powiedział na wstępie prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Grupa "spiskowców" w PiS? Kaczyński: Byłem inicjatorem

– Najpierw sprostuję jedną kwestię: te opowieści, że nie wiedziałem o spotkaniach rzekomej grupy spiskowców, a dziś zmywam im za to głowę, to całkowita nieprawda. Sam byłem inicjatorem tych spotkań – ujawnił Kaczyński.

Następnie stwierdził, że spotkania te przebiegają "bez fajerwerków". – Coś tam jedzą, coś tam piją, rozmawiają. Głównie o sytuacji związanej z partią. To w dużej mierze ludzie, którzy mają duży staż partyjny. Trzeba ich czasem uspokajać. W naszej partii jest bowiem grupa osób nowych. To dobrze, bo partia musi się rozwijać, ale to powoduje całkiem naturalne niepokoje i konflikty – powiedział Kaczyński.

Dopytywany, czy wspomniane nowe osoby to ludzie premiera, odpowiedział, że tak. – To często stosunkowo młodzi ludzie, a młodość ma to do siebie, że cechują ją zachowania, które mogą czasem razić starszych, także w partii. Ale takie jest życie. Na pewno jednak młodzi powinni przyjąć samoograniczenia, a zdarza się, że nie przyjmują i to jest bolesne dla wielu ludzi. Nie mówię o sobie, ale powoduje to czasem oburzenie w partii, co dobrze rozumiem – mówił.

– Są różne zaszłości, interesy, sprzeczne ambicje, fakty, są ludzie starsi, młodsi, ci, co odeszli, ci, co wrócili. Całe skomplikowanie ludzkiego życia. Wielotysięczna partia z ponad trzydziestoma latami na karku musi być gotowa na takie zjawiska. Moją rolą jest zaprowadzić porządek. Staram się to robić. Z tego powodu zwoływane są te spotkania – podkreślił Kaczyński. Na koniec zadeklarował, że "nie widzi powodów" do odwołania premiera Morawieckiego.

RadioZET.pl/Interia/PAP