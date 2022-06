Kaczyński o lewicy i osobach LGBT: Ja bym to badał

Na spotkaniu z wyborcami we Włocławku Jarosław Kaczyński drwił z lewicy oraz osób transpłciowych. - Można mieć takie poglądy. Dziwne co prawda, ja bym to badał - mówił do rozbawionych uczestników spotkania. "Wsteczność intelektualna PiS nie przestaje zadziwiać..." - skwitował na Twitterze poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami we Włocławku szydził z lewicy i osób LGBT. - Oczywiście ktoś się może z nami nie zgadzać, ma lewicowe poglądy. Uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że do godziny w pół do szóstej byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą - mówił prezes PiS.

Sala odpowiedziała śmiechem i oklaskami. Kaczyński kontynuował swoją myśl. - Lewica uważa, że tak powinno być i należy tego przestrzegać. Mój szef w pracy czy koleżanka już powinna się do mnie zwracać w formie żeńskiej. Można mieć takie poglądy. Dziwne co prawda, ja bym to badał - mówił prezes, rozbawiony swoim wywodem.

Kaczyński o osobach LGBT: Ja bym to badał

Kaczyńskiemu prawdopodobnie chodziło o osoby transpłciowe. Transpłciowość to niezgodność pomiędzy tożsamością płciową a płcią przypisaną przy urodzeniu. Nie jest to choroba i sama w sobie nie implikuje jakichkolwiek problemów psychicznych. Aktywistka Maja Heban w magazynie Noizz przypomniała, że wobec osób transpłciowych stosowano tzw. terapię konwersyjną, która jest szkodliwa i nie działa. Obecnie jest zakazywana w kolejnych krajach jako krzywdząca i nieetyczna.

Słowa Kaczyńskiego skrytykował w TVN24 Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Nazwał prezesa PiS “naczelnym homofobem Rzeczypospolitej”. Oburzenia nie krył też poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. "Wsteczność intelektualna PiS nie przestaje zadziwiać..." - skwitował na Twitterze.

Wcześniej Kaczyński narzekał na upadek obyczajów, z którym w jego ocenie mamy do czynienia. - Widziałem, jak dominowało SLD. Jaki był przeciętny poziom posłów z tzw. tylnych ław, o czym rozmawiali na przerwach. Nie będę tego ze względu na przyzwoitość cytował. Widziałem Samoobronę w akcji. Przy tym, co jest teraz, to był Wersal - powiedział.

Kaczyński stwierdził, że “musimy (...) doprowadzić do tego, żeby jakieś reguły przyzwoitości, normalnego języka, reguły kultury po prostu, takiej elementarnej kultury powróciły”. Potem dodał, że “musimy także doprowadzić, chociaż to może najtrudniejsze, do tego, żeby powróciła prawda”.

RadioZET.pl/TVN24/Noizz.pl/KPH.org