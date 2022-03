Kaczyński o początkach Polskiego Ładu: "niezbyt szczęśliwe". Zapowiada poważne zmiany

Jarosław Kaczyński w niedzielę uczestniczył w Warszawie w I Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia OdNowa. Prezes PiS w swoim przemówieniu nawiązał m.in. do Polskiego Ładu.

Jarosław Kaczyński ocenił, że początki Polskiego Ładu były "niezbyt szczęśliwe", ale to nie znaczy, że jego istota jest zła. – Dziś mamy już zaplanowane i przygotowane poważne zmiany bardzo korzystne dla społeczeństwa, bardzo korzystne dla wszystkich lub prawie wszystkich grup społecznych – mówił.

Kaczyński: musimy umieć zwyciężać w wyborach

– Chcemy, żeby Polska rosła. Mimo trudnych czasów, pod każdym względem. I to jest istota naszego programu – podkreślił prezes PiS. Jak dodał, możliwe, że program będzie musiał podlegać korektom, bo "trudne czasy to czasy różnych niespodziewanych zmian", ale "kierunek został już wyznaczony".

Jak zaznaczył, aby ten kierunek był nie tylko "pewną ideą, ale praktyką polityczną", "musimy umieć zwyciężać w wyborach". – Musimy umieć przekonywać społeczeństwo i do tego potrzebna jest ta jedność w głębszym tego słowa znaczeniu, czyli jedność naszego obozu. Różnimy się niekiedy w różnych sprawach, ale musimy o tych różnicach rozmawiać spokojnie i nie czynić z nich przedmiotu różnego rodzaju [...] zewnętrznych rozważań" – dodał.

– Tylko wtedy będziemy mogli dojść do tego momentu, który przed nami, bo przecież nie mamy zamiaru zawieszać demokracji, czyli do wyborów. I wyjść z tych wyborów zwycięsko – stwierdził wicepremier. Jak ocenił, droga, która jest przed jego obozem, zawsze była trudna, ale dzisiaj jest jeszcze trudniejsza. – Ale my jesteśmy od zadań trudnych i jak sadzę, potrafiliśmy udowodnić, że umiemy je realizować – powiedział Kaczyński.

RadioZET.pl/PAP